"Путин уже победил": сможет ли Байден добиться позитивного итога встречи с хозяином Кремля в Женеве

Сегодня в Женеве состоится первая встреча Джо Байдена в статусе президента США с его российским коллегой Владимиром Путиным. По данным Кремля, встреча президентов продлится около 4-5 часов с перерывами и сменами форматов. Эксперты рассказали "Телеграфу" о раскладе сил перед переговорами.

Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей считает, что после того, как РФ исключили из "Большой восьмерки", Путин мечтает вернуться в один ряд с мировыми лидерами.

"Только предложить миру что-то толковое он ничего не может, а его товар – война. Поэтому он торгует с миром спокойствием: сначала накаляет ситуацию до предела, а потом делает шаг назад. Или не делает. Такой себе силовой шантаж, – поясняет Игорь Соловей. – Например, чтобы добиться аудиенции у Байдена, пришлось массово нарушать воздушные границы стран-членов НАТО, проводить ракетные стрельбы, стягивать войска к границе с Украиной, отправлять корабли в Атлантику, а подводные лодки – в Арктику. В общем – греметь оружием и пугать всех военной эскалацией".

Поэтому для Путина сам факт встречи с новым президентом США – уже победа, акцентирует эксперт.

"А вот дальше есть проблемы, – продолжает Игорь Соловей. – Ведь перед встречей с Путиным состоялись саммиты "Большой семерки" и НАТО, решения и заявления по итогам которых не изменили негативного отношения Запада к Кремлю. С этой точки зрения вряд ли стоит ожидать каких-либо подвижек и решений от личной встречи Байден-Путин – она всего лишь знак вежливости со стороны американского президента, которая не приведет к конкретным результатам".

Политолог, сооснователь консалтинговой компани Good Politics, помощник депутата Палаты Обществ в Канаде Кевина Ламуру (2019 г.) Максим Джигун обращает внимание, что стороны начали готовиться к переговорам за несколько месяцев до саммита.

"Звучали достаточно жесткие заявления со стороны Байдена, не менее резко заочно отвечал Путин. Тем самым наращивался градус напряжения, делая грядущие переговоры еще более значимыми", – отмечает эксперт.

По его мнению, перед Байденом в качестве нового хозяина Белого дома стоит важнейшая задача – сменить акцент во взаимоотношениях с Россией. Сделать их более прозрачными, прогнозируемыми, системными.

"В то же время, для Путина ничего особо не изменилось. Он находится у власти много лет и уживался с разными президентами США. Потому, думаю, первым номером на встрече будут играть американцы, – прогнозирует Максим Джигун. – Новой власти важно показать результат своему обществу, продемонстрировать силу и дипломатические способности. Что администрация Байдена способна достигать компромисса даже с самыми сложными оппонентами".

От Путина же, подчеркивает политолог, никто ничего особенного не ждет.

"Выстроенная в РФ политическая система доказывает, что изменения ей не нужны. Основные постулаты "все вокруг враги, власть сильная, она не подведет, ее нужно слушать и с ней мириться". А потому любой исход переговоров будет для Путина приемлемым. В то время как для Байдена важно добиться конкретных результатов", – отмечает Максим Джигун.

Эксперт считает правильной линию поведения, которую избрала администрация Байдена по отношению к РФ.

"Используется стратегия кнута и пряника. Сперва против РФ ведется жесткая кампания, оказывается экономическое, политическое давление. Принуждая идти на уступки или отступать по каким-то позициям. А после этого чуть ослабляется давление – американцы смотрят, на реакцию Кремля. Если идет на уступки, далее можно проводить разговор в более нейтральном и где-то даже дружественном ключе. Если нет – жесткая политика будет продолжена, – считает Максим Джигун. – В том числе касательно "Северного потока-2". Который точно будет одной из важнейших тем сегодняшнего разговора. США не устраивает нынешний вариант развития событий, когда уже достроена первая нитка "потока". Не исключено, что будет договоренность по другим темам – в обмен на разрешение достройки СП-2. Если же их не будет, то вскоре после переговоров Байден может возобновить жесткие санкции против этого проекта".

О том, как США и РФ готовятся к встрече президентов, а также – чего ждать от нее, "Телеграфу" рассказали эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса и аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Петр Бурковский.

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж спрогнозировал "Телеграфу", может ли встреча Байдена с Путиным дать толчок в решении вопроса Донбасса.