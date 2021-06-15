У Путина раскрыли новые детали его встречи с Байденом в Женеве

В сети озвучили детали встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом в Женеве. Так, встреча будет длиться около 5 часов и также на ней будет присутствовать замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Об этом 15 июня сообщили в Телеграм-канале "Раньше всех. Ну почти".

По данным Кремля встреча президентов продлится около 4-5 часов с перерывами и сменами форматов.

Также сообщалось, что в делегации Путина примет участие Дмитрий Козак, который является участником ТКГ по вопросам Донбасса.

Отмечается, что первая встреча глав государств пройдет в Женеве 16 июня на вилле La Grange и начнется в 13:00.

Так, стороны запланировали повести переговоры в три этапа: первая часть включает в себя беседу в узком составе, после чего пройдут переговоры в расширенном. Затем состоится небольшой перерыв на чай, кофе и переговоры продолжатся.

Напомним, что 15 июня, накануне встречи президентов в Женеве, Джо Байден сказал, что считает, что Владимира Путина можно назвать убийцей, так как он сделал в своей жизни ряд определенных вещей.