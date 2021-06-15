Генерал объяснил, может ли встреча Байдена с Путиным дать толчок в решении вопроса Донбасса

Уже завтра, 16 июня, в швейцарской Женеве состоится долгожданная встреча Джо Байдена и Владимира Путина. Нет сомнений в том, что президенты США и РФ будут обсуждать украинский вопрос, ключевым аспектом которого будет российская агрессия на Донбассе. Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", есть ли шанс на подвижки в разрешении российско-украинского конфликта после встречи президентов двух сверхдержав.

"Мы должны вырабатывать стратегию отношений с США, ЕС, РФ. В первую очередь, отстаивая свои интересы, но и эффективно используя возможности третьих стран, заинтересованных в стабилизации в нашем регионе. При усугублении конфликта Украина-Россия страна-агрессор вполне может использовать неядерные средства вооружения. В ответ возможны меры противодействия со стороны НАТО. Это уже не холодная, а глобальная война. И Путин уже акцентировал на этом внимания. Он открыто заявил о "красных линиях", имея в виду дальнейшее продвижение НАТО на восток, размещение на территории Украины ракет Альянса. Фактически на границах с Россией. Думаю, он не исключает нацеливание российских ракетных систем на Украину. И тут уже не только мы будем находиться под угрозой, но и страны НАТО, которые сейчас заверяют нас во всяческой поддержке", – подчеркивает генерал.

По его мнению, нужно срочно выработать модель, которая стабилизировала бы ситуацию. И тут, считает Николай Маломуж, глобальным игрокам следует выходить на договоренности не только касательно сокращения вооружений, включая стратегическое, но и – по урегулированию конфликтов в горячих точках (Афганистан, Сирия, ряд стран Африки, Украина), которые могут быть поводом для войны – как региональной, так и глобальной.

"Байден как инициатор переговоров должен подготовить такой пакет аргументов, который остановил бы российскую агрессию. И это важно не только для Украины, но и для всей системы международной безопасности, – уверен генерал. – Нужно заставить Путина пойти на договоренности. А для этого должны быть инициативы в рамках глобальной безопасности, вмонтировав в глобальный договор и решения по горячим точкам. Важный аргумент для РФ – снимается глобальная угроза (как она это видит) для нее со стороны США, НАТО, а также непрогнозируемое развитие конфликтов и ситуаций со стороны тех же квазиобразований "ДНР" и "ЛНР", которые контролировать сложно. Договориться об этом могут лишь глобальные игроки, с которыми приходится считаться РФ. Причем важно отработать механизм с мотивациями в рамках восстановления системы глобальной безопасности – США, ЕС, РФ. Чтобы Россия пошла на этот процесс не только под давлением, но и с убеждением, что другого выхода нет".

Но подвести Кремль к такой мысли – большое искусство, акцентирует Николай Маломуж. Тут нужно глубокое знание ситуации, интересов всех мощных игроков.

"В этом смысле игра – многоплановая. И мы, как заинтересованная сторона (потому что конфликт идет на нашей территории), должны проявлять активность в предложениях. Но, боюсь, что в настоящее время такой глубинной проработки, подготовки (чтобы предложения воспринимались не только американцами и европейцами, но и РФ) со стороны официального Киева нет. А потому не жду больших прорывов по украинскому кейсу от встречи Байдена и Путина", – признался генерал.

О том, какие ловушки расставил перед встречей президент РФ Владимир Путин президенту США Джо Байдену, в том числе используя весеннюю эскалацию у границ Украины, "Телеграфу" рассказал директор Института внешнеполитических исследований, конфликтолог Григорий Перепелица.

В западных СМИ спрогнозировали, что встреча Байдена и Путина не будет простой - и на то есть веские причины.