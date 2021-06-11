Почему Байден идет на уступки перед Путиным и чего ждать Украине

В среду, 16 июня, в Женеве пройдет встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Главы Белого дома и Кремля намерены обсудить "весь спектр насущных вопросов".

О том, какова расстановка сил на данный момент и может ли американо-российский саммит помочь урегулировать конфликт на востоке Украины, "Телеграфу" рассказал политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан.

"Ситуация на востоке Украины и все, что связано с российско-украинским военным конфликтом, является частью большой геополитической игры, в финале которой будет иметь место прямое противостояние США и КНР, - считает Александр Курбан. - Эти два мировых гиганта так и не смогли договориться 18 марта этого года на встрече госсекретаря Энтони Блинкена и главы канцелярии ЦК КПК, Ян Цзечи в Анкоридже. И теперь процесс подготовки к столкновению переходит в фазу окончательного формирования союзнических пулов. Главный вопрос повестки дня – на чьей стороне окажется Россия. Пока наиболее вероятно, что выбор Кремля будет в пользу Китая. Во всяком случае, именно так всё пытается показать официальное руководство РФ. И для того, чтобы не допустить такого расклада, Джо Байден готов встречаться и идти на компромиссы с человеком, которого недавно публично назвал бандитом и убийцей".

По мнению эксперта, в процессе поиска компромисса наши американские союзники будут обсуждать с россиянами украинский кейс.

"Собственно, первые шаги к компромиссу американский Госдеп уже осуществил. С повестки дня снят вопрос о ближайшей перспективе вступления Украины в НАТО, мы не будем участниками июньского саммита Альянса, американские санкции по строительству "Северного потока-2" более не ставятся во главу угла. Чем ответила на это Россия? Мы услышали вялое заявление Путина о том, что он не против прямого диалога с президентом Украины, так как есть много важных вопросов, которые необходимо решать. Также имели место полунамеки представителей ключевых российских ведомств на перспективы решения проблемы ОРДЛО в ближайшее время. И это пока все", - отмечает Александр Курбан.

Он акцентирует, что встречи такого уровня, как та, которая будет проходить на будущей неделе между американским и российским лидерами, готовятся долго и тщательно. Разрабатываются варианты договоренностей, просчитываются риски и перспективы. Проходят встречи отдельных рабочих групп, где происходит координация по ключевым вопросам. В финале обе стороны будут иметь в своих переговорных портфелях как минимум 2-3 варианта договоренностей. Какая именно договоренность сработает, будет зависеть от результатов встречи, а точнее от того, какую цену стороны готовы заплатить за компромисс, подчеркивает эксперт.

По мнению Александра Курбана, цена вопроса для США понятна.

"Для них важно, чтобы РФ встала на их сторону или хотя бы просто постояли в сторонке, пока "крадущийся тигр" и "парящий орел" будут выяснять отношения, - поясняет эксперт. - По большому счету, Вашингтон и без Москвы может бороться с Пекином. Да и союз РФ с Китаем, для США не смертелен. Но тогда американо-китайская война будет намного затратнее, а риски - больше".

Политтехнолог обращает внимание, что для России союз с Китаем - не такая уж веселая перспектива, как это пытается показать руководство Кремля.

"КНР - не из тех стран, которые учитывают интересы своих союзников. Китайцы, как правило, по максимуму выжимают в своих интересах из тех, чья позиция слабее. Союз с Китаем означает капитуляцию слабого. И в России это очень прекрасно понимают, потому что сами действуют по такому же принципу, выдавливая из своих союзников и партнеров по ОДКБ и Таможенному союзу максимальную для себя выгоду. За союз с Китаем РФ будет платить своими природными ресурсами и территориями. В конце концов, Россия может потерять свой суверенитет", - поясняет Александр Курбан.

Он считает, что в переговорных портфелях Байдена и Путина украинский пакет предложений - один из ключевых.

"И в случае достижения договоренностей в целом, мы можем стать той самой золотой акцией, которая существенно повлияет на ситуацию в мире в целом, включая геополитические перспективы самой Украины. При наличии сильного президента и его эффективной команды, мы вполне могли бы существенно поправить свои политические и экономические дела, продемонстрировав субъектность и активную геополитическую позицию. Но у нас, к сожалению, нет волевого лидера и сильной команды при власти, которые могли бы справиться с такой задачей. Поэтому остается дожидаться результатов переговоров Байдена и Путина, в том числе по украинскому вопросу, - и достойно принять свой приговор, - считает Александр Курбан. - В случае достижения неких российско-американских договоренностей, решение проблемы ОРДЛО сдвинется с мертвой точки и процесс реинтеграции будет, наконец, запущен. Вопрос лишь – по какому сценарию. При этом тема Крыма по-прежнему останется за скобками. Остальные детали мы узнаем уже через неделю".