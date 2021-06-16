Байден удивился, Путин заулыбался: драка журналистов в Женеве насмешила президентов (фото)

После того, как закончилась протокольная встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина на вилле Ла Гранж в Женеве и они зашли в здание, журналисты устроили давку в попытке первыми пройти следом.

Об этом сообщает российский Telegram-канал "RT на русском".

Согласно сообщению, когда Байден и Путин зашли в здание, журналисты обеих стран бросились к двери в зал, но американцы сначала никого не пускали, потом попытались выстроить в две линии, потом отгоняли вообще всех подальше. В частности, по словам российских журналистов, их американские коллеги устроили "настоящую драку" и в итоге внутрь попали лишь несколько человек.

При этом встреча президентов США и РФ проходила прямо через порог и они прекрасно слышали "всё это непотребство".

"В конце концов этот бардак всем надоел и журналистов просто прогнали прочь, а дверь взяли под усиленную охрану. Переговоры идут дальше в тишине и без прессы", - говорится в сообщении.

При этом американская корреспондентка Анита Кумар, входящая в пул журналистов Белого дома, и которая смогла попасть в зал, опубликовала в своем Twitter фотографии во время давки, устроенной журналистами, на которых видно, что происходящее не осталось без внимания как президентов, так и сопровождающих их лиц, в том числе главы Госдепа США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"Байден и Путин смотрят драку СМИ", - сопроводила она фотографии подписью.

Biden and Putin watch the media scuffle pic.twitter.com/8YB69A3Yvc — Anita Kumar (@anitakumar01) June 16, 2021

Как сообщалось, встреча Байдена и Путина проходит на берегу Женевского озера – на старинной вилле Ла Гранж, которую тщательно готовили к этому событию.