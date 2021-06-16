Скачать
Среда, 16.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Байден сегодня встречается с Путиным: что происходит именно сейчас
Байден сегодня встречается с Путиным: что происходит именно сейчас
"Они кусают, потому что маленькие и застенчивые": где в Украине есть ядовитые змеи и как их различить
"Они кусают, потому что маленькие и застенчивые": где в Украине есть ядовитые змеи и как их различить
Путин и Байден встретились на вилле в Женеве: первое фото и видео рукопожатия
Путин и Байден встретились на вилле в Женеве: первое фото и видео рукопожатия
Долгая дорога "не туда": по какому пути надо идти Украине, чтобы стать успешной
Долгая дорога "не туда": по какому пути надо идти Украине, чтобы стать успешной

Байден удивился, Путин заулыбался: драка журналистов в Женеве насмешила президентов (фото)

Байден удивился, Путин заулыбался: драка журналистов в Женеве насмешила президентов (фото)
17:04 Сегодня Телеграф Twitter Anita Kumar

После того, как закончилась протокольная встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина на вилле Ла Гранж в Женеве и они зашли в здание, журналисты устроили давку в попытке первыми пройти следом.

Об этом сообщает российский Telegram-канал "RT на русском".

Согласно сообщению, когда Байден и Путин зашли в здание, журналисты обеих стран бросились к двери в зал, но американцы сначала никого не пускали, потом попытались выстроить в две линии, потом отгоняли вообще всех подальше. В частности, по словам российских журналистов, их американские коллеги устроили "настоящую драку" и в итоге внутрь попали лишь несколько человек.

Байден сегодня встречается с Путиным: что происходит именно сейчас

При этом встреча президентов США и РФ проходила прямо через порог и они прекрасно слышали "всё это непотребство".

"В конце концов этот бардак всем надоел и журналистов просто прогнали прочь, а дверь взяли под усиленную охрану. Переговоры идут дальше в тишине и без прессы", - говорится в сообщении.

При этом американская корреспондентка Анита Кумар, входящая в пул журналистов Белого дома, и которая смогла попасть в зал, опубликовала в своем Twitter фотографии во время давки, устроенной журналистами, на которых видно, что происходящее не осталось без внимания как президентов, так и сопровождающих их лиц, в том числе главы Госдепа США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"Байден и Путин смотрят драку СМИ", - сопроводила она фотографии подписью.

 

Как сообщалось, встреча Байдена и Путина проходит на берегу Женевского озера – на старинной вилле Ла Гранж, которую тщательно готовили к этому событию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 847

Все по теме:

Журналисты, США, Россия, Драка, Владимир Путин, Встреча, Давка, Джо Байден.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Циркуль ходячий": Волочкова даже на серьезной встрече не удержалась от шпагата (фото, видео)
02 Червяки - знак качества: что нужно знать при выборе черешни (инфографика)
03 "Других сценариев уже нет": названы сроки получения Украиной ПДЧ в НАТО
04 От былой красоты не осталось и следа: на фото показали, как выглядит Донецк спустя 7 лет оккупации
05 Мощный ливень смывает асфальт, заборы и людей: Днепр встал из-за непогоды (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине продлили карантин: названы сроки
В Украине продлили карантин: названы сроки
Погода на Троицу-2021 в Украине: синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз
Погода на Троицу-2021 в Украине: синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз
Путин может отрезать Украину от Черного моря: ранее то же самое он сделал с Азовом
Путин может отрезать Украину от Черного моря: ранее то же самое он сделал с Азовом
Байден – нерешителен, Путин – в подчинении: психолог разобрал первое рукопожатие президентов США и России
Байден – нерешителен, Путин – в подчинении: психолог разобрал первое рукопожатие президентов США и России
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь