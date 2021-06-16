Путин и Байден встретились на вилле в Женеве: первое фото и видео рукопожатия

В среду, 16 июня, днем президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин прибыли в Женеву на старинную виллу Ла Гранж, где должна состояться их встреча.

На входе на виллу их встретил президент Швейцарии Ги Пармелен и они сделали совместную фотографию.

После этого президенты США и России направились на виллу, предварительно пожав друг другу руки.

После этого началась встреча лидеров США и России.

Как сообщалось, на встречу отводится ориентировочно 5 часов и хотя конкретная повестка не оглашалась, ожидается, что Байден и Путин обсудят ряд вопросов, в том числе связанных непосредственно с Украиной.

По итогам саммита президенты США и России не будут делать совместного заявления и пообщаются с журналистами по отдельности.