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Путин и Байден встретились на вилле в Женеве: первое фото и видео рукопожатия

Путин и Байден встретились на вилле в Женеве: первое фото и видео рукопожатия
14:36 Сегодня Телеграф

В среду, 16 июня, днем президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин прибыли в Женеву на старинную виллу Ла Гранж, где должна состояться их встреча.

На входе на виллу их встретил президент Швейцарии Ги Пармелен и они сделали совместную фотографию.

Путин_Байден

После этого президенты США и России направились на виллу, предварительно пожав друг другу руки.

После этого началась встреча лидеров США и России.

Как сообщалось, на встречу отводится ориентировочно 5 часов и хотя конкретная повестка не оглашалась, ожидается, что Байден и Путин обсудят ряд вопросов, в том числе связанных непосредственно с Украиной.

По итогам саммита президенты США и России не будут делать совместного заявления и пообщаются с журналистами по отдельности.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Саммит, Женева, Владимир Путин, Встреча, Джо Байден.
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