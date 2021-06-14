Байден и Путин обойдутся без пресс-конференции: с чем это может быть связано на самом деле

После встречи в Швейцарии в среду, 16 июня, президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин не будут давать совместную пресс-конференцию. Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич пояснил, с чем это может быть связано, а также рассказал, чего ждать от американо-российского саммита.

"Это первая встреча Байдена в статусе президента с Путиным. Такая себе примерка, пристрелка. А потому вряд ли будут судьбоносные, кардинальные решения. Скорее – обмен мнениями, попытка найти точки соприкосновения для дальнейшего обсуждения. Попытка определиться с приоритетами, с тем, что можно более детально и конструктивно обсудить на следующей встрече. А раз не будет неких совместных, важных решений, то нет смысла и давать общую пресс-конференцию", – считает Игар Тышкевич.

По его мнению, Россия будет пытаться "продавить" идею более глобальной системы договоренностей, где Украина и Беларусь – лишь часть пространства, которое она считает "своим". Аналитик уверен, что РФ постарается заявить о своей доминирующей роли в регионе, на постсоветском пространстве.

"США будут акцентироваться на Иране и возобновлении ядерной сделки, на общей системе безопасности, на контроле над вооружениями. Вопрос "дележа мира" на сферы влияния, как хотел бы Путин, вряд ли найдет отклик у американской администрации. Но Кремль не оставит попыток настаивать, что имеет возможность и якобы даже резоны влиять на ситуацию в регионе и быть там доминантой", – прогнозирует аналитик.

Игар Тышкевич не исключает, что следующая встреча Байдена и Путина может произойти в течение года после первой.

"Пока же произойдет обмен мыслями, мнениями, изложение взглядов Кремля и Белого дома на ряд ситуаций. Возможно, сойдутся на чем-то, найдут, с чего начать. После чего работа по выработке соответствующих решений переместиться на более низкий уровень – советники, профильные министры. И когда стороны придут к некому общему знаменателю, станет нужна встреча собственно глав государств", – пояснят Игар Тышкевич.

Президент США Джо Байден объяснил, почему отказался от совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, а также подтвердил слова хозяина Кремля, что отношения между США и Россией находятся "в низшей точке".

Как сообщал "Телеграф", Путин перед встречей с Байденом дал интервью, в котором ему пришлось отвечать на вопрос, считает ли он себя убийцей.

В западных СМИ спрогнозировали, что встреча Байдена и Путина не будет простой - и на то есть веские причины.