Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш объяснил, что означает указ Путина об ОРДЛО

Украинская делегация Трехсторонней контактной группы (ТКГ) во время консультации 24 ноября заявила протест в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным 15 ноября указа, имеющего отношение к ОРДЛО. Он предусматривает признание Российской Федерацией так называемых сертификатов о происхождении товаров, которые выдаются на временно оккупированных РФ территориях в Донецкой и Луганской областях.

Подчеркивалось, что такие действия противоречат Минским договоренностям и договоренностям лидеров нормандского формата. Что они являются вмешательством во внутренние дела Украины, а также сознательным шагом РФ в рамках продолжения политики ползучей интеграции временно оккупированных территорий Украины в российское экономическое пространство.

В ТКГ мы задали вопрос по этому поводу российской стороне, Грызлов не ответил. У них сейчас такая позиция – они просто не отвечают на наши вопросы.

Этим указом Россия решает две задачи.

Первая – геополитическая. Демонстрация Россией того, что если наши западные партнеры, прежде всего, по нормандскому формату (Германия и Франция), а также США, не идут на урегулирование конфликта на Донбассе на условиях России, то она и дальше будет интегрировать этот регион в свое пространство.

Кстати, указ вышел как раз в тот день, когда должна была пройти встреча всех министров иностранных дел «нормандской четверки». Которая так и не состоялась – опять же стараниями российской стороны.

Путин продемонстрировал: или будет по-российски, или не будет никак. И в этом смысле такой указ – решение геополитической задачи, своеобразный посыл.

Есть и внутренняя задача – оптимизация расходов российского бюджета на содержание ОРДЛО.

Даже из официальных заявлений так называемых «чиновников» так называемых «ДНР» и «ЛНР» – 5 млрд рублей в месяц Россия перечисляет туда только на пенсии. Плюс – зарплаты бюджетникам, всякие соцвыплаты (регрессы и так далее), содержание двух армейских корпусов.

Сумма получается достаточно большая. ОРДЛО – это не Абхазия и не Южная Осетия (отторгнутые от Грузии и спонсируемые Россией), где населения в разы меньше.

К тому же, большинство из перечисляемых Россией в ОРДЛО денег откровенно разворовываются. Эксперимент с «Внешторгсервисом» Курченко, под управление которого отдали ряд промышленных предприятий на оккупированной части Донбасса, показал, что деньги, которые РФ направляет на содержание ОРДЛО, уходят непонятно куда. Вместо этого Россия получает проблемы – задолженность по полгода по зарплатам на оккупированных территориях. Что, понятно, вызывает возмущение и приводит к нелояльности местного населения.

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Поэтом Россия решила убрать всякие «прокладки» и замкнуть финансирование непосредственно на себя.

Хочу обратить внимание, что речь идет не об официальном допуске товаров из ОРДЛО на российский рынок, а лишь – к системе госзакупок. То есть, свой бюджет россияне в свой же бюджет и вернут.

Кстати, в указе есть приписка – «и отдельных видов юрлиц». Что это за «отдельные виды» – мы не знаем. Равно как то, на какие товары сняты квоты. Но точно не на все.

Для экономики оккупированной части Донбасса эти шаги ничего не дадут. Россия просто решает две свои проблемы: геополитическую и экономическую.