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Получить все и сразу не получится: Магда оценил шансы нападения Путина на Украину

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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По мнению Евгения Магды, ситуация на границе нагнетается специально Новость обновлена 25 ноября 2021, 13:26
По мнению Евгения Магды, ситуация на границе нагнетается специально

Кремлю не удастся запустить газопровод, начав полноценную войну

В последнее время одной из обсуждаемых тем является вероятное объявление Россией полноценной войны Украине. Некоторые даже предполагают, что вскоре у нас будет введено военное положение.

Однако, по мнению директора Института мировой политики Евгения Магды, будет ли полноценное наступление, наверняка может сказать только один человек — Владимир Путин, сообщают "Факты".

Эксперт утверждает, что нынешние скопления российских военнослужащих у восточных границ Украины следует, в первую очередь, расценивать как попытку провокации и нагнетания ситуации. Все потому, что Кремлю нужно получить позитивное решение некоторых важных вопросов.

Среди таких тем Евгений Магда выделяет запуск газопровода "Северный поток-2" и начало переговоров по Донбассу, которые бы включали отдельно представителей ОРДЛО. Важным для Путина является и возможность паритетности с лидерами "Большой семерки".

По словам эксперта, Украине даже не стоит особо беспокоиться из-за очередного шага в сближении РФ и Беларуси. Все потому, что военное сотрудничество между странами все еще не слишком хорошее — в РБ находится российская эскадрилья истребителей. Однако именно военнослужащих практически нет.

"Есть еще "Северный поток-2", который Россия очень хочет запустить. Понятно, что сочетать открытую военную агрессию против Украины и запуск этого газопровода невозможно, — говорит Магда. — Поэтому есть серьезные вызовы, с которыми Кремлю придется считаться".

Напомним, "Телеграф" уже рассказывал, что в случае нападения России на Украину ВСУ могут рассчитывать на поддержку со стороны канадских военнослужащих. О похожих настроениях заявляли и представители британского правительства. Последнее — не так уж и удивляет, учитывая, что на Донбассе часто бывают журналисты из английской службы BBC. Один из последних репортажей, к слову, сделан из Авдеевки, где боевики и днем, и ночью ведут обстрелы украинских позиций.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Донбасс #Наступление #Эскалация #Евгений Магда
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