Здобути все і відразу не вийде: Магда оцінив шанси нападу Путіна на Україну

Кремлю не вдасться запустити газопровід, розпочавши повноцінну війну

Останнім часом однією із актуальних тем є ймовірне оголошення Росією повноцінної війни Україні. Дехто навіть припускає, що незабаром у нас буде введено військовий стан.

Однак, на думку директора Інституту світової політики Євгена Магди, чи буде повноцінний наступ, напевно, може сказати лише одна людина — Володимир Путін, повідомляють "Факти".

Експерт стверджує, що нинішні скупчення російських військовослужбовців біля східних кордонів України слід насамперед розцінювати як спробу провокації та нагнітання ситуації. Все тому, що Кремлю потрібно отримати позитивний вердикт у вирішенні деяких важливих питань.

Серед таких тем Євген Магда виділяє запуск газопроводу "Північний потік-2" та початок переговорів щодо Донбасу, які включали б окремо представників ОРДЛО. Важливим для Путіна є і можливість паритетності з лідерами "Великої сімки".

За словами експерта, Україні навіть не варто турбуватися через черговий крок у зближенні РФ і Білорусі. Все тому, що військова співпраця між країнами все ще не надто хороша — у РБ знаходиться російська ескадрилья винищувачів, однак саме військовослужбовців практично немає.

"Є ще "Північний потік-2", який Росія дуже хоче запустити. Зрозуміло, що поєднувати відкриту військову агресію проти України і запуск цього газопроводу неможливо, — стверджує Магда. — Тому є серйозні виклики, на які Кремлю доведеться зважати".

Нагадаємо, "Телеграф" вже розповідав, що у разі нападу Росії на Україну ЗСУ можуть розраховувати на підтримку з боку канадських військовослужбовців. Про схожі настрої заявляли і представники британського уряду. Останнє — не так і дивує, враховуючи, що на Донбасі часто бувають журналісти з англійської служби ВВС. Один із останніх репортажів, до речі, зроблено з Авдіївки, де бойовики і вдень, і вночі ведуть обстріл українських позицій.