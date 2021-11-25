Олег Ляшко анонсував воєнний стан в Україні та став "зіркою" російських ЗМІ (відео)

Непідтверджену ніким інформацію радикала розтиражували відомі російські видання

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко зробив резонансну заяву під час онлайн-трансляції. Мовляв, президент України Володимир Зеленський нібито має намір запровадити воєнний стан уже 1 грудня.

За словами Ляшка, які прозвучали в ефірі телеканалу "НАШ", він має "інсайдерську інформацію" про плани українського гаранта.

"За моєю інформацією, Зеленський планує на РНБО 1 грудня запровадити воєнний стан в Україні на два місяці. Це робиться з однією метою – контроль ЗМІ, тому що воєнний стан – це абсолютне обмеження всіх конституційних прав громадян, у тому числі на свободу слова, на власність, на демократичні мітинги, на будь-які публічні заходи", – заявив Ляшко, пов’язуючи можливий крок влади "з протестами щодо економічної та міжнародної політики".

І хоч ні офіційної, ні жодної іншої непідтвердженої інформації про нібито воєнний стан в Україні немає, російські ЗМІ одразу ж підхопили слова радикала. Багато відомих видань РФ рясніють заголовками про те, що Україна нібито вводить воєнний стан узимку.

Реакція росЗМІ на заяву Ляшка

Нагадаємо, хоч чуток про можливе вторгнення РФ в інформпросторі все більше, у президента Володимира Путіна називають їх фейком. А в Кремлі вибухнули критикою на адресу Заходу та "перевели стрілки" на нашу країну.

В Офісі президента України кажуть, що Кремлю вигідно вести насамперед економічну та інформаційну війну проти України. Будь-яке "брязкання зброєю" та заяви про підготовку нібито повноцінного вторгнення визнали "фабрикою з виробництва "понтів".