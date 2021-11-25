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Олег Ляшко анонсував воєнний стан в Україні та став "зіркою" російських ЗМІ (відео)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Ляшко переполошив усіх своєю "інсайдерською інформацією" Новина оновлена 25 листопада 2021, 11:51
Ляшко переполошив усіх своєю "інсайдерською інформацією"

Непідтверджену ніким інформацію радикала розтиражували відомі російські видання

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко зробив резонансну заяву під час онлайн-трансляції. Мовляв, президент України Володимир Зеленський нібито має намір запровадити воєнний стан уже 1 грудня.

За словами Ляшка, які прозвучали в ефірі телеканалу "НАШ", він має "інсайдерську інформацію" про плани українського гаранта.

"За моєю інформацією, Зеленський планує на РНБО 1 грудня запровадити воєнний стан в Україні на два місяці. Це робиться з однією метою – контроль ЗМІ, тому що воєнний стан – це абсолютне обмеження всіх конституційних прав громадян, у тому числі на свободу слова, на власність, на демократичні мітинги, на будь-які публічні заходи", – заявив Ляшко, пов’язуючи можливий крок влади "з протестами щодо економічної та міжнародної політики".

І хоч ні офіційної, ні жодної іншої непідтвердженої інформації про нібито воєнний стан в Україні немає, російські ЗМІ одразу ж підхопили слова радикала. Багато відомих видань РФ рясніють заголовками про те, що Україна нібито вводить воєнний стан узимку.

Реакція росЗМІ на заяву Ляшка
Реакція росЗМІ на заяву Ляшка

Нагадаємо, хоч чуток про можливе вторгнення РФ в інформпросторі все більше, у президента Володимира Путіна називають їх фейком. А в Кремлі вибухнули критикою на адресу Заходу та "перевели стрілки" на нашу країну.

В Офісі президента України кажуть, що Кремлю вигідно вести насамперед економічну та інформаційну війну проти України. Будь-яке "брязкання зброєю" та заяви про підготовку нібито повноцінного вторгнення визнали "фабрикою з виробництва "понтів".

Теги:
#Олег Ляшко #Військове положення #Володимир Зеленський #Воєнний стан в Україні #Россмо
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