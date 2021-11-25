Олег Ляшко анонсировал военное положение в Украине и стал "звездой" российских СМИ (видео)

Неподтвержденную никем информацию радикала растиражировали известные российские издания

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сделал резонансное заявление во время онлайн-трансляции. Дескать, президент Украины Владимир Зеленский якобы намерен ввести военное положение уже 1 декабря.

По словам Ляшко, которые прозвучали в эфире телеканала "НАШ", у него есть "инсайдерская информация" о планах украинского гаранта.

"По моей информации, Зеленский планирует на СНБО 1 декабря ввести военное положение в Украине на два месяца. Это делается с одной целью – контроль СМИ, потому что военное положение – это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, на демократические митинги, на любые публичные мероприятия", – заявил Ляшко, связывая возможный шаг власти "с протестами по экономической и международной политике".

И хоть ни официальной, ни даже другой неподтвержденной информации о якобы военном положении в Украине нет, российские СМИ сразу же подхватили слова радикала. Многие известные издания РФ пестрят заголовками о том, что Украина якобы вводит военное положение зимой.

Реакция росСМИ на заявление Ляшко

Напомним, хоть слухов о возможном вторжении РФ в информпространстве все больше, у президента Владимира Путина называют их фейком. А в Кремле разразились критикой в адрес Запада и "перевели стрелки" на нашу страну.

В Офисе президента Украины говорят, что Кремлю выгодно вести, в первую очередь, экономическую и информационную войну против Украины. Любое "бряцанье оружием" и заявление о подготовке якобы полноценного вторжения сочли "фабрикой по производству "понтов".