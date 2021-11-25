Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, один із учасників політичної підгрупи переговорників у Мінську Сергій Гармаш пояснив, що означає указ Путіна про ОРДЛО

Українська делегація Тристоронньої контактної групи (ТКГ) під час консультації 24 листопада заявила протест у зв’язку з підписанням президентом Росії Володимиром Путіним 15 листопада указу, який має відношення до ОРДЛО. Він передбачає визнання Російською Федерацією так званих сертифікатів про походження товарів, які видаються на тимчасово окупованих територіях РФ у Донецькій та Луганській областях.

Наголошувалося, що такі дії суперечать Мінським домовленостям та домовленостям лідерів нормандського формату. Що вони є втручанням у внутрішні справи України, а також свідомим кроком РФ у рамках продовження політики повзучої інтеграції тимчасово окупованих територій України до російського економічного простору.

У ТКГ ми порушили питання з цього приводу російській стороні, Гризлов не відповів. У них зараз така позиція – просто не відповідають на наші запитання.

Цим указом Росія вирішує два завдання.

Перша – геополітична. Демонстрація Росією того, що якщо наші західні партнери передусім за нормандським форматом (Німеччина та Франція), а також США не йдуть на врегулювання конфлікту на Донбасі на умовах Росії, то вона й надалі інтегруватиме цей регіон у свій простір.

До речі, указ вийшов якраз того дня, коли мала відбутися зустріч усіх міністрів закордонних справ «нормандської четвірки». Яка так і не відбулася – знову ж таки стараннями російської сторони.

Путін продемонстрував: чи буде, як хоче Росія, чи не буде ніяк. І в цьому сенсі такий указ – вирішення геополітичного завдання, своєрідне посилання.

Є й внутрішнє завдання – оптимізація видатків російського бюджету на утримання ОРДЛО.

Навіть з офіційних заяв так званих «чиновників» так званих «ДНР» та «ЛНР» – 5 млрд рублів на місяць Росія перераховує туди лише на пенсії. Плюс – зарплати бюджетникам, всілякі соцвиплати (регреси тощо), утримання двох армійських корпусів.

Сума виходить досить велика. ОРДЛО — це не Абхазія і не Південна Осетія (відторгнуті від Грузії та спонсоровані Росією), де населення в рази менше.

До того ж більшість із перерахованих Росією в ОРДЛО грошей відверто розкрадаються. Експеримент із «Зовнішторгсервісом» Курченка, під управління якого віддали низку промислових підприємств на окупованій частині Донбасу, показав, що гроші, які РФ спрямовує на утримання ОРДЛО, йдуть незрозуміло куди. Натомість Росія отримує проблеми – заборгованість по пів року із зарплат на окупованих територіях. Що, зрозуміло, викликає обурення та призводить до нелояльності місцевого населення.

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Тому Росія вирішила прибрати всякі «прокладки» та замкнути фінансування безпосередньо на собі.

Хочу звернути увагу, що йдеться не про офіційний допуск товарів з ОРДЛО на російський ринок, а лише – до системи держзакупівель. Тобто свій бюджет росіяни до свого ж бюджету і повернуть.

До речі, в указі є приписка – «та окремих видів юросіб». Що це за "окремі види" — ми не знаємо. Так само, на які товари зняті квоти. Але точно не на все.

Для економіки окупованої частини Донбасу ці кроки нічого не дадуть. Росія просто розв'язує свої проблеми: геополітичну та економічну.