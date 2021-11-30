Укр

"Воевать или не воевать": Путин сделал заявление о вторжении в Украину из-за мнимой угрозы для Донбасса

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Путин вновь дал уклончивый ответ о полномасштабной войне с Украиной Новость обновлена 30 ноября 2021, 15:05
Путин вновь дал уклончивый ответ о полномасштабной войне с Украиной

Президент РФ якобы переживает за жителей Донбасса, которые могут быть в опасности

Президент РФ Владимир Путин, который согнал к украинским границам многотысячное войско и технику, прокомментировал полномасштабное вторжение в нашу страну и оккупацию Донбасса.

По словам Путина, которого цитируют местные СМИ, слухи о вторжения в Украину появились еще в начале года и они не оправдались. О новой агрессии президент РФ ответил в своей манере — уклончиво.  

"Дело не в том, чтобы вводить войска или не вводить, воевать или не воевать, а в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности", — заявил Путин, после чего перевел стрелки на Украину. 

По его словам, есть якобы угроза для жителей оккупированного Донбасса. 

"Там создаются постоянные угрозы при передвижении (якобы украинских — ред.) войсковых соединений вблизи их территорий", — заявил Путин, умалчивая о том, что на украинском Донбассе воюют российские солдаты, которые нередко обстреливают жилые квартиры, чтобы обвинить в этом Украину. 

Помимо безопасности жителей Донбасса, которая якобы заботит Путина, он также "обеспокоен крупномасштабными, незапланированными учениями", которые якобы проводит Украина на границе с РФ совместно с НАТО. 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что угроза эскалации войны с Россией есть, но скорее всего своими последними действиями Кремль просто запугивает Киев.

Теги:
#Россия #Донбасс #Владимир Путин #Вторжение
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