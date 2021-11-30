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"Воювати чи не воювати": Путін зробив заяву про вторгнення в Україну через уявну загрозу для Донбасу

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Путін знову дав ухильну відповідь про повномасштабну війну з Україною Новина оновлена 30 листопада 2021, 15:05
Путін знову дав ухильну відповідь про повномасштабну війну з Україною

Президент РФ нібито переживає за жителів Донбасу, які можуть бути у небезпеці

Президент РФ Володимир Путін, який зігнав до українських кордонів багатотисячне військо та техніку, прокоментував повномасштабне вторгнення до нашої країни та окупацію Донбасу.

За словами Путіна, якого цитують місцеві ЗМІ, чутки про вторгнення в Україну з’явилися ще на початку року і вони не справдилися. Про нову агресію президент РФ відповів у своїй манері — ухильно.

"Справа не в тому, щоб вводити війська чи не вводити, воювати чи не воювати, а в тому, щоб налагодити відносини щодо створення більш справедливого, сталого розвитку та врахування інтересів у сфері безпеки всіх учасників міжнародної діяльності", — заявив Путін, після чого перевів стрілки на Україну

За його словами, нібито є загроза для мешканців окупованого Донбасу.

"Там створюються постійні погрози під час пересування (нібито українських — ред.) військових з’єднань поблизу їхніх територій", — заявив Путін, замовчуючи про те, що на українському Донбасі воюють російські солдати, які нерідко обстрілюють житлові квартири, щоб звинуватити в цьому Україну.

Крім безпеки жителів Донбасу, яка нібито турбує Путіна, він також "стурбований великомасштабними, незапланованими навчаннями", які нібито проводить Україна на кордоні з РФ спільно з НАТО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що загроза ескалації війни з Росією є, але, швидше за все, своїми останніми діями Кремль просто залякує Київ.

Теги:
#Росія #Донбас #Володимир Путін #Вторгнення
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