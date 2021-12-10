Зеленский допустил референдум по Донбассу и Крыму
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Глава государства допустил возможность референдума по беспокоящим украинцев вопросам.
Президент Украины Владимир Зеленский не исключает референдума по вопросам Донбасса и Крыма.
Об этом он рассказал в интервью 1+1.
"Я не исключаю референдума по Донбассу в целом, и вопрос тут не в статусе. У нас может быть такое в жизни", — сказал он.
По его словам, референдум может быть не только по Донбассу, но и по Крыму и по окончанию войны в целом.
Зеленский говорит, что может произойти ситуация, когда "та или иная страна" может предлагать какие-то условия. В случае, если Украина столкнется с каким-то серьезным вызовом он намерен посовещаться с гражданами страны.
Вместе с тем он подчеркнул, что в настоящее время таких предложений не поступало.
Как сообщалось ранее, президент Украины 9 ноября провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Разговор длился полтора часа, по словам Зеленского, в ходе беседы были обсуждены вопросы возможного урегулирования ситуации на Донбассе, а также ход реформ.
В Белом доме же добавили, что речь также шла о Нормандском формате и переговорах в формате трехсторонней контактной группы.
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