Укр

Зеленский допустил референдум по Донбассу и Крыму

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Владимир Зеленский Новость обновлена 10 декабря 2021, 20:42
Владимир Зеленский

Глава государства допустил возможность референдума по беспокоящим украинцев вопросам.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает референдума по вопросам Донбасса и Крыма.

Об этом он рассказал в интервью 1+1.

"Я не исключаю референдума по Донбассу в целом, и вопрос тут не в статусе. У нас может быть такое в жизни", — сказал он.

По его словам, референдум может быть не только по Донбассу, но и по Крыму и по окончанию войны в целом.

Зеленский говорит, что может произойти ситуация, когда "та или иная страна" может предлагать какие-то условия. В случае, если Украина столкнется с каким-то серьезным вызовом он намерен посовещаться с гражданами страны.

Вместе с тем он подчеркнул, что в настоящее время таких предложений не поступало.

Как сообщалось ранее, президент Украины 9 ноября провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Разговор длился полтора часа, по словам Зеленского, в ходе беседы были обсуждены вопросы возможного урегулирования ситуации на Донбассе, а также ход реформ.

В Белом доме же добавили, что речь также шла о Нормандском формате и переговорах в формате трехсторонней контактной группы.

Теги:
#Крым #Донбасс #Владимир Зеленский
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