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Зеленський допустив референдум по Донбасу та Криму

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Зеленський Новина оновлена 10 грудня 2021, 21:25
Володимир Зеленський

Глава держави допустив можливість референдуму з питань, що турбують українців.

Президент України Володимир Зеленський не відкидає можливості референдуму з питань Донбасу та Криму.

Про це він розповів в інтерв’ю 1+1.

"Я не виключаю референдуму щодо Донбасу загалом, і питання тут не в статусі. У нас може бути таке в житті", — сказав він.

За його словами, референдум може бути не лише щодо Донбасу, а й у Криму та щодо закінчення війни в цілому.

Зеленський каже, що може статися ситуація, коли "та чи інша країна" може пропонувати якісь умови. У випадку, якщо Україна зіткнеться з якимось серйозним викликом, він має намір порадитися з громадянами країни.

Водночас він наголосив, що наразі таких пропозицій не надходило.

Як повідомлялося раніше, президент України 9 листопада провів телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом. Розмова тривала півтори години, за словами Зеленського, під час бесіди було обговорено питання можливого врегулювання ситуації на Донбасі, а також перебіг реформ.

У Білому домі ж додали, що йшлося також про Нормандський формат та переговори у форматі тристоронньої контактної групи.

Теги:
#Крим #Донбас #Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Україна
Зеленський допустив референдум по Донбасу та Криму
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Володимир Зеленський
Зеленський допустив референдум по Донбасу та Криму
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