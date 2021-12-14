Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука прокоментував заяву Володимира Зеленського про можливий референдум щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю 1+1 не виключив референдуму щодо Донбасу загалом, щодо Криму чи щодо закінчення війни.

На мою думку, Зеленський вкотре наговорив щось, що тепер велика кількість людей намагаються розшифрувати. Якщо взяти й переставити слова чи фрази в меседжі, який він озвучив, суть не зміниться. І всі будуть вдаватися в питання – що він хотів сказати?

Дослівно прозвучало так: «Я не виключаю референдуму щодо Донбасу загалом. І тут питання не в статусі... Це може бути щодо Донбасу, це може бути Кримом. Це може бути загалом щодо закінчення війни».

Робити аналіз випадкових слів та фраз, з яких Зеленський спробував сформулювати якусь ідею, – не дуже вдячна справа. Але спробуємо.

Прозвучала низка концептуально різних тез у його цьому короткому спічі.

Він заявив про можливість «референдуму з Донбасу». Але що таке Донбас у його розумінні? Якщо розглядати ситуацію в нинішньому контексті, то Луганська область ніколи не належала до регіону, який зараз заведено називати Донбас. Тому що Луганська область завжди була частиною Слобожанщини.

Якщо говорити про юридичну складову після 2014 року, про тимчасово окуповані території, то у всіх міжнародних протоколах та протоколах нарад є абревіатура ОРДЛОУ – Окремі райони Донецької та Луганської областей України.

Тому, що означає «референдум щодо Донбасу» – мені незрозуміло. Як незрозуміла й заява про референдум «щодо закінчення війни». Такі формулювання, на мою думку, це якийсь результат зловживання наркотиками. Щоб сформулювати таку фразу, треба бути не у своєму розумі.

При цьому я завжди наголошував, що принципово проти такого інституту як референдум.

На мій погляд (а я серйозно вивчав це питання, причому брав і закордонний досвід), проведення референдумів у нинішніх умовах – це найчастіше результат маніпуляції громадською думкою. Свого часу, коли ми спілкувалися із покійною нині, на жаль, Іриною Бекешкіною (український соціолог, фахівець у галузі політичної та електоральної соціології, директор Фонду «Демократичні ініціативи»), вона демонструвала результати одного із соцопитувань. На початку там було питання «Чи підтримуєте ви вступ України до НАТО?». І позитивну відповідь дали 48%. А в середині або ближче до закінчення опитування питання звучало таким чином: «Чи підтримуєте ви вступ України до Північноатлантичного Альянсу?». І позитивну відповідь дали вже 64% опитаних.

Це демонструє, по-перше, абсолютну незрілість і некомпетентність населення, яким ставиться те чи інше питання. А по-друге – це яскравий приклад того, як за допомогою формулювання питання можна заздалегідь маніпулювати результатом.