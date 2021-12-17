Россию могут отключить от SWIFT в случае агрессии против Украины: что известно

В Европарламенте считают, что не стоит ждать вторжения в Украину, а нужно быть готовыми заранее.

Наращивание количества российских войск вдоль границы Украины является угрозой миру и безопасности в Европе, а также инструментом для давления на Запад через Украину. Если Россия не устранит угрозу, в новом пакете санкций, кроме замораживания фактических и финансовых активов в ЕС для военных и олигархов, может быть исключение РФ из платежной системы SWIFT.

Соответствующую резолюцию принял Европарламент.

Что такое SWIFT

Это электронная система между банками разных стран, в которой передается информация и совершаются платежи. К ней подключены свыше 200 стран и территорий. Она дает возможность безопасно и надежно передавать информацию про финансовые операции. Про отключение РФ от этой системы впервые заговорили еще в 2014 году, но мера не была реализована. Для России, несмотря на попытки перевести все в свою систему, отключение от SWIFT экономически опасно, поскольку одной из главных статей дохода является экспорт углеводородов, за которые оплата в долларах США.

Реакция в Украине

Решение Европарламента с одобрением встретили в Украине. Президент Владимир Зеленский напомнил о высокой экономической и политической цене военных действий.

Глава МИДа Дмитрий Кулеба также отметил декларирование права Украины на выбор альянсов для сотрудничества. Речь про курс на Евроатлантическую интеграцию. Официальный Кремль выступает против членства Украины в НАТО и одним из требований к Западу была гарантия невступления.

Какие есть проблемы

Западная пресса напоминает, что платежная система старается сохранить нейтральность и не вмешиваться в политику. Но, уже был прецедент, когда от нее отключали Иран. Также есть опасения, что Россия сократит поставки газа в Европу.

Как ранее писал "Телеграф" про экономические санкции из-за эскалации ситуации близ украинской границы президента РФ Владимира Путина предупреждал американский лидер Джо Байден на недавней встрече. Опасения вызывает увеличившееся количество военного контингента в приграничных регионах РФ. Иностранные СМИ публиковали ряд вероятных планов вооруженного вторжения России в Украину.

Президент Зеленский в недавнем интервью рассказал, что считает присутствие войск РФ шантажом стран Запада через Украину.