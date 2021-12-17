Росію можуть відключити від SWIFT у разі агресії проти України: що відомо

У Європарламенті вважають, що не варто чекати на вторгнення в Україну, а треба бути готовими заздалегідь.

Нарощування кількості російських військ уздовж кордону України є загрозою миру та безпеці в Європі, а також інструментом тиску на Захід через Україну. Якщо Росія не усуне загрозу, у новому пакеті санкцій, крім заморожування фактичних та фінансових активів у ЄС для військових та олігархів, може бути виключення РФ із платіжної системи SWIFT.

Відповідну резолюцію ухвалив Європарламент.

Що таке SWIFT

Це електронна система між банками різних країн, в якій передається інформація та здійснюються платежі. До неї під'єднані понад 200 країн та територій. Вона дає можливість безпечно та надійно передавати інформацію про фінансові операції. Про відключення РФ від цієї системи вперше заговорили ще у 2014 році, але міра не була реалізована. Для Росії, попри спроби перевести все у свою систему, відключення від SWIFT є економічно небезпечним, оскільки однією з головних статей доходу є експорт вуглеводнів, за які оплата в доларах США.

Реакція в Україні

Рішення Європарламенту схвально зустріли в Україні. Президент Володимир Зеленський нагадав про високу економічну та політичну ціну військових дій.

Глава МЗС Дмитро Кулеба також наголосив на декларуванні права України на вибір альянсів для співпраці. Йдеться про курс на Євроатлантичну інтеграцію. Офіційний Кремль виступає проти членства України в НАТО і однією з вимог до Заходу була гарантія невступу.

Які є проблеми

Західна преса нагадує, що платіжна система намагається зберегти нейтральність і не втручатися в політику. Але вже був прецедент, коли від неї відключали Іран. Також є побоювання, що Росія скоротить постачання газу до Європи.

Як раніше писав "Телеграф" про економічні санкції через ескалацію ситуації поблизу українського кордону президента РФ Володимира Путіна попереджав американський лідер Джо Байден на нещодавній зустрічі. Побоювання викликає збільшення кількості військового контингенту в прикордонних регіонах РФ. Іноземні ЗМІ публікували низку можливих планів збройного вторгнення Росії в Україну.

Президент Зеленський у недавньому інтерв’ю розповів, що вважає присутність військ РФ шантажем країн Заходу через Україну.