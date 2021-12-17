Рус

Росію можуть відключити від SWIFT у разі агресії проти України: що відомо

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
29
До платіжної системи SWIFT підключено понад 11 тисяч організацій Новина оновлена 17 грудня 2021, 11:47
До платіжної системи SWIFT підключено понад 11 тисяч організацій

У Європарламенті вважають, що не варто чекати на вторгнення в Україну, а треба бути готовими заздалегідь.

Нарощування кількості російських військ уздовж кордону України є загрозою миру та безпеці в Європі, а також інструментом тиску на Захід через Україну. Якщо Росія не усуне загрозу, у новому пакеті санкцій, крім заморожування фактичних та фінансових активів у ЄС для військових та олігархів, може бути виключення РФ із платіжної системи SWIFT.

Відповідну резолюцію ухвалив Європарламент.

Що таке SWIFT

Це електронна система між банками різних країн, в якій передається інформація та здійснюються платежі. До неї під'єднані понад 200 країн та територій. Вона дає можливість безпечно та надійно передавати інформацію про фінансові операції. Про відключення РФ від цієї системи вперше заговорили ще у 2014 році, але міра не була реалізована. Для Росії, попри спроби перевести все у свою систему, відключення від SWIFT є економічно небезпечним, оскільки однією з головних статей доходу є експорт вуглеводнів, за які оплата в доларах США.

Реакція в Україні

Рішення Європарламенту схвально зустріли в Україні. Президент Володимир Зеленський нагадав про високу економічну та політичну ціну військових дій.

Глава МЗС Дмитро Кулеба також наголосив на декларуванні права України на вибір альянсів для співпраці. Йдеться про курс на Євроатлантичну інтеграцію. Офіційний Кремль виступає проти членства України в НАТО і однією з вимог до Заходу була гарантія невступу.

Які є проблеми

Західна преса нагадує, що платіжна система намагається зберегти нейтральність і не втручатися в політику. Але вже був прецедент, коли від неї відключали Іран. Також є побоювання, що Росія скоротить постачання газу до Європи.

Як раніше писав "Телеграф" про економічні санкції через ескалацію ситуації поблизу українського кордону президента РФ Володимира Путіна попереджав американський лідер Джо Байден на нещодавній зустрічі. Побоювання викликає збільшення кількості військового контингенту в прикордонних регіонах РФ. Іноземні ЗМІ публікували низку можливих планів збройного вторгнення Росії в Україну.

Президент Зеленський у недавньому інтерв’ю розповів, що вважає присутність військ РФ шантажем країн Заходу через Україну.

Теги:
#Росія #Європарламент #Агресія #Вторгнення #SWIFT
Анна Скороход заявила, що повідомляла НАБУ про "конверти"
Політика
Конверт за голос? Нардеп розповіла, скільки платять за натискання "потрібної" кнопки у Раді
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Анна Скороход заявила, що повідомляла НАБУ про "конверти"
Конверт за голос? Нардеп розповіла, скільки платять за натискання "потрібної" кнопки у Раді
Дата публікації
Категорія
У жінки троє дітей
На Черкащині загинула 5-місячна дівчинка, мати якої спала після веселощів із друзями: подробиці
Дата публікації
Категорія
Дядя Жора
Дядя Жора: "Гонорар ведучого за свято стартує від 500 доларів, а якщо це медійна особа — від 3 тисяч доларів"
Дата публікації
Категорія
Готуємося до мокрого снігу та вітру
Дощ, мокрий сніг і ожеледиця: синоптик попередив про негоду в Україні
Дата публікації
Категорія
Кива – лідер за кількістю хайпу серед депутатів
Шахова партія з Іллею Кивою — навіщо вітав Путіна, чому любить скандали і що думає про долю Криму та Донбасу