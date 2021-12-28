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"Стратегія безумця": в Україні відповіли, що може стати найбільшим приниженням для США та НАТО з боку Росії

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Дмитро Кулеба оцінив пропозиції РФ для Заходу
Дмитро Кулеба оцінив пропозиції РФ для Заходу

Російська сторона може ризикувати своєю репутацією, але Україні потрібно зосередитись на інших питаннях щодо ймовірної ескалації, вважають у МЗС.

Вимоги Російської Федерації про гарантії безпеки від НАТО включають не лише умови щодо України, а й взагалі про присутність Альянсу в Європі. Прийняти ці вимоги принизливо для організації.

Таку думку висловив голова міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю "РБК-Україна".

Він нагадав, що, крім вимоги зупинити розширення на схід, Росію також не влаштувала присутність військ Альянсу навіть у країнах-членах НАТО. Такі заяви російської сторони він вважає стратегічним ходом. Кулеба зазначив, що Росія застосовує "стратегію божевільного", коли демонструється готовність йти ва-банк і натякається, що краще подумати про поступки. Подібну стратегію застосовував Микита Хрущов перед зародженням карибської кризи.

При цьому подібна поведінка не обов’язково планована — це може бути грою на провокацію західних країн. Кулеба вважає, що замість аналізу мотивів Росії варто зупинитися на координації своїх дій із партнерами. Єдина репутація, якою дорожить Росія, вважає глава МЗС — це постачання енергоресурсів, решта — слідування своїм інтересам різними шляхами і втрачати в репутаційному плані нічого.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Росія неодноразово заявляла про занепокоєння щодо України та її партнерства з НАТО. На останній пресконференції російський президент Володимир Путін навіть розповів про побоювання, що можуть "довбанути" і ризики для Донбасу та Криму.

Ризик ескалації та вторгнення РФ в Україну залишається високим, попри всі зусилля дипломатів, Кулеба вважає, що у грудні наблизилися до критичної точки. При цьому в Росії з’явився новий "наратив" — нібито Україна нападе першою.

Теги:
#Україна #НАТО #Росія #Міжнародні відносини #Дмитро Кулеба
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