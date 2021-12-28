"Стратегія безумця": в Україні відповіли, що може стати найбільшим приниженням для США та НАТО з боку Росії

Російська сторона може ризикувати своєю репутацією, але Україні потрібно зосередитись на інших питаннях щодо ймовірної ескалації, вважають у МЗС.

Вимоги Російської Федерації про гарантії безпеки від НАТО включають не лише умови щодо України, а й взагалі про присутність Альянсу в Європі. Прийняти ці вимоги принизливо для організації.

Таку думку висловив голова міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю "РБК-Україна".

Він нагадав, що, крім вимоги зупинити розширення на схід, Росію також не влаштувала присутність військ Альянсу навіть у країнах-членах НАТО. Такі заяви російської сторони він вважає стратегічним ходом. Кулеба зазначив, що Росія застосовує "стратегію божевільного", коли демонструється готовність йти ва-банк і натякається, що краще подумати про поступки. Подібну стратегію застосовував Микита Хрущов перед зародженням карибської кризи.

При цьому подібна поведінка не обов’язково планована — це може бути грою на провокацію західних країн. Кулеба вважає, що замість аналізу мотивів Росії варто зупинитися на координації своїх дій із партнерами. Єдина репутація, якою дорожить Росія, вважає глава МЗС — це постачання енергоресурсів, решта — слідування своїм інтересам різними шляхами і втрачати в репутаційному плані нічого.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Росія неодноразово заявляла про занепокоєння щодо України та її партнерства з НАТО. На останній пресконференції російський президент Володимир Путін навіть розповів про побоювання, що можуть "довбанути" і ризики для Донбасу та Криму.

Ризик ескалації та вторгнення РФ в Україну залишається високим, попри всі зусилля дипломатів, Кулеба вважає, що у грудні наблизилися до критичної точки. При цьому в Росії з’явився новий "наратив" — нібито Україна нападе першою.