Китай робить дрони зі старих радянських винищувачів: з ким зібрався воювати Пекін

Можлива війна з Тайванем буде коштувати Китаю великих втрат. Китайці вирішили, що нехай цими втратами будуть старі літаки, перероблені в дрони.

Китайський уряд використовує всі передові розробки для своїх цілей. Так, деякий час тому стало відомо, що в Китаї дрон оснастили вогнеметом і направили на боротьбу з небезпечними комахами.

А недавня стаття на сайті новин News.Yahoo розповідає про те, що Китай не зупиняється на досягнутому, а шукає нестандартні підходи для посилення своєї могутності.

Списана техніка

Зокрема, аналіз супутникових знімків двох авіабаз КНР на східному узбережжі біля Тайваню показав, що на цих базах досі перебувають винищувачі 1950-х років. Але це місце не схоже на музей. Для чого ж там тримають списану техніку?

Отримані дані дають підстави вважати, що китайські інженери та конструктори переробили старі винищувачі в безпілотні літальні апарати.

Командування Народно-визвольної армії Китаю на східному узбережжі опублікувало у своєму акаунті в соціальній мережі Weibo фотографії офіційної церемонії, що проходила на авіабазі. На знімки потрапили два літака Shenyang J-6.

Відзначається, що на фотографіях бортові номери на літаках розмиті.

Така практика розмиття серійних номерів є звичайним явищем для офіційно опублікованих літаків ВПС Народно-визвольної армії (ВПС НОА). Це дозволяє припустити, що J-6 все ще знаходяться в активній експлуатації.

В іншому обидва літаки виглядають непофарбованими, хоча обидва мають по три місця підвіски зовнішніх боєприпасів на кожному крилі.

J-6 — китайська копія радянського винищувача-перехоплювача МіГ-19, пілотовану версію якого було офіційно знято з озброєння НВАК в 2010 році. На той час цей тип вважався застарілим за всіма параметрами, а базовий J-6 не був обладнаний навіть радаром.

J-6 також не раз були помічені на супутникових знімках двох авіабаз в прибережних провінціях Китаю навпроти Тайваню.

Ці старі машини вишикувано акуратними рядами на прибережних авіабазах.

Модернізація ВПС

Перші повідомлення про те, що Китай переробляє ці літаки в безпілотний літальний апарат стали надходити ще в 2013 році. Передбачуваною метою такої "модернізації" було можливе використання цих апаратів для дезорієнтації передбачуваного супротивника, розтрощення протиповітряної оборони противника чисельністю, або в якості елементарного безпілотного бойового літака.

Супутникові зображення показали, що помічені бойові машини періодично змінювали своє місце на аеродромі, що свідчило про їх постійну експлуатацію.

Зазначені авіабази знаходяться приблизно в 450 км від Тайваню. Характеристики літаків J-6 говорять про те, що провінція, яка відстоює свою незалежність, знаходиться в межах досяжності БПЛА КНР.

Офіційні Китай, однак, не визнав факт переобладнання J-6 в безпілотний літальний апарат.

Раніше "Телеграф" писав про те, що китайці провели випробування гіперзвукового зброї, а американська розвідка про це дізналася запізно.