Китайський супутник для зондування Землі вийшов на орбіту: що він буде вивчати (відео)

КНР вивели на орбіту 32 супутника за рік.

Супутник для дистанційованого дослідження Землі вдалося успішно вивести на орбіту китайським фахівцям.

Про це у вівторок заявило Центральне китайське телебачення.

Супутник запустили з космодрому Тайюань в шостій ранку за Київським часом. Згідно з планами китайської влади, супутник буде відслідковувати кількість парникових газів, атмосферні умови і різні природні явища.

В амбітних планах держави — запустити достатню кількість супутників, щоб цілодобово стежити за планетою. Їх схвалили ще 11 років тому, а реалізовувати почали з запуску в серпні 2013-го. У 2021 році це 32-ий запущений агрегат.

Супутник буде працювати на висоті 705 кілометрів на орбіті, синхронізованій з Сонцем.

Масштабна планетарна система супутників націлена на прогнозування погоди і відстеження природних стихійних явищ. Для Китаю вона важлива також і оцінкою потенціалу врожайності і відстеженням роботи іригації.

Раніше "Телеграф" писав, що подібний супутник індійського виробництва не змогли запустити через непередбачену помилку.