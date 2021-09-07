Китайський супутник для зондування Землі вийшов на орбіту: що він буде вивчати (відео)
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КНР вивели на орбіту 32 супутника за рік.
Супутник для дистанційованого дослідження Землі вдалося успішно вивести на орбіту китайським фахівцям.
Про це у вівторок заявило Центральне китайське телебачення.
Супутник запустили з космодрому Тайюань в шостій ранку за Київським часом. Згідно з планами китайської влади, супутник буде відслідковувати кількість парникових газів, атмосферні умови і різні природні явища.
В амбітних планах держави — запустити достатню кількість супутників, щоб цілодобово стежити за планетою. Їх схвалили ще 11 років тому, а реалізовувати почали з запуску в серпні 2013-го. У 2021 році це 32-ий запущений агрегат.
Супутник буде працювати на висоті 705 кілометрів на орбіті, синхронізованій з Сонцем.
Масштабна планетарна система супутників націлена на прогнозування погоди і відстеження природних стихійних явищ. Для Китаю вона важлива також і оцінкою потенціалу врожайності і відстеженням роботи іригації.
Раніше "Телеграф" писав, що подібний супутник індійського виробництва не змогли запустити через непередбачену помилку.
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