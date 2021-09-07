Китайский спутник для зондирования Земли вышел на орбиту: что он будет изучать (видео)
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КНР вывели на орбиту 32 спутник за год.
Спутник для дистанцированного исследования Земли удалось успешно вывести на орбиту китайским специалистам.
Об этом во вторник заявило Центральное китайское телевидение.
Спутник запустили с космодрома Тайюань в шесть утра по Киевскому времени. Согласно планам китайских властей, спутник будет отслеживать количество парниковых газов, атмосферные условия и различные природные явления.
В амбициозных планах государства — запустить достаточное количество спутников, чтобы круглосуточно следить за планетой. Их одобрили еще 11 лет назад, а реализовывать начали с запуска в августе 2013-го. В 2021 году это 32-ой запущенный агрегат.
Спутник будет работать на высоте 705 километров на орбите, синхронизированной с Солнцем.
Масштабная планетарная система спутников нацелена на прогнозирование погоды и отслеживание природных стихийных явлений. Для Китая она важна также и оценкой потенциала урожайности и отслеживанием работы ирригации.
Ранее "Телеграф" писал, что подобный спутник индийского производства не смогли запустить из-за непредвиденной ошибки.
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