Китайский спутник для зондирования Земли вышел на орбиту: что он будет изучать (видео)

КНР вывели на орбиту 32 спутник за год.

Спутник для дистанцированного исследования Земли удалось успешно вывести на орбиту китайским специалистам.

Об этом во вторник заявило Центральное китайское телевидение.

Спутник запустили с космодрома Тайюань в шесть утра по Киевскому времени. Согласно планам китайских властей, спутник будет отслеживать количество парниковых газов, атмосферные условия и различные природные явления.

В амбициозных планах государства — запустить достаточное количество спутников, чтобы круглосуточно следить за планетой. Их одобрили еще 11 лет назад, а реализовывать начали с запуска в августе 2013-го. В 2021 году это 32-ой запущенный агрегат.

Спутник будет работать на высоте 705 километров на орбите, синхронизированной с Солнцем.

Масштабная планетарная система спутников нацелена на прогнозирование погоды и отслеживание природных стихийных явлений. Для Китая она важна также и оценкой потенциала урожайности и отслеживанием работы ирригации.

Ранее "Телеграф" писал, что подобный спутник индийского производства не смогли запустить из-за непредвиденной ошибки.