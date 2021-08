"Не долетел" - индийский спутник не смогли вывести на орбиту (видео)

Индийский геосинхронный спутник в четверг 12 августа не смогли вывести на орбиту из-за технической неисправности в верхней ступени ракеты-носителя.

Об этом сообщает Индийская организация космических исследований в Twitter.

Стартовала ракета в 3:13 по Киеву из Космического центра им. Дхавана на острове Шрихарикота. Ракета со спутником начала падать спустя несколько минут после запуска.

Планировалось, что спутник GISAT-1 будет работать на орбите 7 лет и наблюдать за стихийными бедствиями. Миссия может быть выполнена позднее - уверен министр отвечающих за космический Департамент Джитендра Сингх.

Spoke to Chairman #ISRO, Dr K.Sivan and discussed in detail. The first two stages went off fine, only after that there was a difficulty in cryogenic upper stage ignition. The mission can be re-scheduled some time again. https://t.co/U5C0wTEHHv