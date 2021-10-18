Гіперзвукова зброя КНР застала американську розвідку зненацька: що про це пишуть західні ЗМІ

Китай володіє технологією доставки ядерного заряду за допомогою новітньої гіперзвукової ракети

Багато країн в останні роки наполегливо розробляють і тестують такий вид озброєнь, як гіперзвукові ракети. Зовсім недавно Росія вийшла на новий етап випробувань і провела пуск нової гіперзвукової ракети "Циркон" з підводного човна.

В недавній статті на сайті новин News.Yahoo розповідається про дивовижні успіхи Китаю в цій гонці озброєнь, які продовжують приголомшувати увесь світ.

Багато західних ЗМІ, в тому числі Financial Times, писали про те, що КНР в серпні поточного року провела запуск гіперзвукової ракети з ядерним зарядом.

Тоді китайський гіперзвуковий апарат вийшов на навколоземну орбіту, облетів земну кулю, і потім досяг своєї мети. Поки точність ураження цілі залишає бажати кращого. Ракета не долетіла до наміченої цілі приблизно 30 км. Але, з огляду на швидкість, з якою проходить розробка нової зброї, Китай дуже скоро усуне цю неточність.

Схоже, ці випробування застали зненацька американську розвідку. Їх фахівці заявили, що не розуміють, як Китаю вдалося домогтися таких результатів.

Китайці змогли створити гіперзвукові апарати, які виводяться в космос ракетою, а далі рухаються по орбіті навколо Землі під дією своєї інерції. Швидкість цих апаратів перевищує швидкість звуку більше ніж в п’ять разів.

Величезною перевагою цієї зброї є її маневреність. Ракети не летять за фіксованою траєкторією, що значно ускладнює їх виявлення та знищення силами ППО.

Глава Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони, заявив, що гіперзвукова зброя Китаю значно ускладнить задачу силам повітряно-космічної оборони щодо виявлення і оцінки загроз.

Раніше "Телеграф" писав про те, що армія США усвідомлює силу Китаю і готується до протистояння.