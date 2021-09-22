Армія США готується до великої війни з Росією і Китаєм: де прогнозують зіткнення

Гнучкість мислення, мобільність і чітка координація є основами успішних дій підрозділів спеціальних операцій.

Військові США готуються до потенційного конфлікту з сильним противником, а саме Росією і Китаєм. Частиною цієї підготовки є пошук способів швидкої передислокації військ і проведення рятувальних операцій.

Недавня стаття на сайті новин News.Yahoo розповідає про те, як проходили недавні військові навчання на території США. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

У майбутній можливій кампанії ВПС зіткнуться з необхідністю використання нових аеродромів, і офіцери бойового управління матимуть в цьому вирішальне значення.

У конфлікті з майже рівними державами, такими як Китай і Росія, американські збройні сили повинні будуть враховувати розміри арсеналу суперників і дальність дії їх озброєнь.

Китай вже розглядається як "зростаюча загроза" США. Масштаб його людських ресурсів і арсеналу вимагає розумного розподілу сил, щоб уникнути кошмарного сценарію, в якому один удар знищує велику кількість військ або зброї.

Таким чином, ВПС готувалися розосередити свої сили на нетрадиційних, а іноді і імпровізованих аеродромах. Сили спеціальних операцій ВПС зіграли вирішальну роль в цій підготовці.

Десантники ВПС США сідають у гелікоптер армії США CH-47F після навчань на аеродромі Баграм в Афганістані, 14 березня 2018 року

Повітряні коммандос Америки

Командування спеціальних операцій ВПС (КСО ВПС) відповідає за перекидання підрозділів повітрним шляхом, вогневу авіаційну підтримку, точність нанесення ударів, а також розвідку, спостереження, і підтримку підрозділів спеціальних операцій.

Ці коммандос ВПС включають в себе чотири основні групи фахівців:

- рятувальники, які є елітними медиками та спеціалістами з порятунку особового складу;

- офіцери бойового управління, які координують операції на аеродромі і безпосередню авіаційну підтримку;

- офіцери групи управління тактичною авіацією, фахівці з нанесення авіаударів; і

- оператори спеціальної розвідки (новітній напрям діяльності), що спеціалізується на розвідці і зборі розвідданих.

Хоча вони є важливою частиною КСО ВПС, їх часто не беруть до уваги, оскільки вони підтримують інші підрозділи спеціальних операцій. Офіцери бойового управління та рятувальники часто прикріплюються до взводів морських котиків або загонів армійського спецназу.

Однак КСО ВПС також активні в повітрі. Вони використовують кілька вертольотів і апаратів з нерухомим крилом, таких як транспортний літак MC-130 Commando II, бойовий вертоліт AC-130 Spooky, літак з поворотним несучим гвинтом CV-22 Osprey і дрон MQ-9 Reaper.

Інновації у військових навчаннях

Коммандос ВПС нещодавно провели унікальні навчання, що відображають зміну поглядів на військові операції.

Під час навчань Northern Strike 21 в північному Мічигані на початку серпня коммандос ВПС провели першу посадку сучасного літака на шосе загального користування США. Метою було підготувати пілотів і фахівців спеціальних операцій до імпровізованих операцій в реальних умовах.

Під час навчань коммандос відпрацьовували захоплення наміченої території і охорону шосе, яке потім використовували як аеродром.

C-146A Wolfhound готується приземлитися на шосе в Алпен, штат Мічиган, 5 серпня 2021 року

Потім літаки А-10 і С-146А приземлялися і злітали з цього шосе.

"Ми працюємо над концепцією гнучкого застосування бойових підрозділів, яка робить війська більш мобільними, більш маневреними і створює проблеми для наших супротивників в різних умовах", — заявив керівник навчань, підполковник ССО ВПС Джефф Фальконе.

"Це також збільшує живучість американських військ, оскільки ми можемо переміщатися в більш непередбачувані місця для поповнення запасів, дозаправки або інших необхідний операцій", — додав Фальконе.

A-10 приземляється на шосе в Алпен, штат Мічиган, 5 серпня 2021 року

Тайвань перед реальною загрозою китайського вторгнення

Військові США не єдині, хто готується до таких непередбачуваних обставин. Тайванські військові використовують спеціально спроектовану громадську автомагістраль для посадки своїх літаків в рамках навчань, що імітують захист від китайського вторгнення.

Під час такого вторгнення китайські військові вже будуть знати, де знаходяться військові і цивільні аеропорти Тайваню, і відповідно будуть націлюватися на них. Проведення повітряних операцій в нестандартних умовах ускладнює дії ворога.

Операції на аеродромах — це ще одна сфера діяльності для офіцерів бойового управління.

Читайте також: Категорія Суспільство На навчаннях "Захід-2021" відпрацьовують вторгнення в Україну з боку Білорусі, — експерт Розвідка каже, що умовний супротивник білорусів і росіян має техніку з маркуванням, як у українців

"Люди часто помилково думають, що наша єдина робота — сидіти поруч з командиром армійського спецназу сухопутних військ або військово-морського флоту і наносити авіаудари по поганим хлопцям, але насправді це дуже невелика частина нашої роботи", — сказав колишній офіцер цього підрозділу.

"Основним аспектом нашої роботи є експлуатація аеродромів — визначення, оцінка, маркування та експлуатація аеродромів, часто в суворих умовах. Ми перші, хто створює умови для розгортання подальших підрозділів. Щоб домогтися цього, потрібні роки навчання", — додав колишній офіцер бойового управління.

Це вчення в Мічигані показало, що КСО ВПС адаптується до нових викликів конкуренції великих держав.

Генерал-лейтенант Джеймс Слайф, командувач КСО ВПС, раніше визнав, що повітряні коммандос повинні адаптуватися і розвиватися, щоб залишатися на висоті.

Гнучке бойове застосування та передові пункти поповнення боєкомплекту і дозаправки паливом

Наприклад, у війні з Китаєм, замість того, щоб покладатися на групу F-35 — дві ескадрильї приблизно з 50 літаками — для роботи з великого острова, ВПС розгорне одну ескадрилью або навіть пів скадрільї на меншому острові.

Гнучке бойове застосування (ACE) і передові пункти поповнення боєкомплекту і дозаправки паливом (FARP) не є абсолютно новими видами діяльності, але КСО ВПС вкладає в них більше інвестицій в міру зростання напруженості у відносинах з Росією і Китаєм.