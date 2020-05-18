ВПС США запустили новітню ракету Atlas V для секретної місії в космосі

Світові новини:X-37B є секретною програмою, Пентагон не розкривав її подробиць.

У США з мису Канаверал у штаті Флорида успішно стартувала ракета Atlas V з космопланом американських ВПС X-37B на борту.

Як повідомляє BBC, літак X-37B, також відомий як орбітальний випробувальний корабель, виведе супутник на орбіту, а також протестує технологію випромінювання енергії.

Це шоста місія літака в космосі.

X-37B є секретною програмою, Пентагон не розкривав її подробиць. Відомо, що в одному з експериментів буде перевірено вплив радіації в космосі на насіння та інші матеріали.

«У цій місії X-37B буде проведено більше експериментів, ніж у будь-яких інших попередніх місіях», - заявила на початку цього місяця секретар ВПС Барбара Барретт.

Програма X-37B стартувала в 1999 році. Літак нагадує зменшену версію пілотованих космічних кораблів, які були виведені з експлуатації космічної програми США в 2011 році. Орбітальний корабель може ковзати вниз крізь атмосферу і приземлятися на злітно-посадкову смугу, як це робив космічний корабель "Спейс шаттл".