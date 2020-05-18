Міноборони США розповіло про ще вісім випадків зустрічі з НЛО

Про це повідомляє The New York Times.
«Відповідно до документів, нещодавно опублікованих американськими військово-морськими силами, пілоти палубної авіації повідомляли про близькі зустрічі із невстановленими літаючими об’єктами, подекуди навіть небезпечно близькі, у восьми інцидентах між 27 червня 2013 року та 13 лютого 2019 року», - йдеться в повідомленні.
Всі інциденти мали місце над Атлантичним океаном. Вони записані як «доповіді про небезпечні ситуації», не мають грифу «секретно», тому їх надали ЗМІ у відповідь на запит.
Зокрема один з випадків стався у березні 2014 року, коли пілот палубного військового літака F/A-18E/F Super Hornet побачив «невідомий літак невеликого розміру, приблизно розміром з валізу сріблястого кольору». Об’єкт ледь бачили радари Військово-морських сил США, літати у цій зоні у цей час було заборонено, тому об’єкт становив загрозу для літаків ВМС.
Через місяць американський пілот зустрівся з двома невідомими об’єктами, які ідентифікувати не вдалось. Вони летіли на великій швидкості біля узбережжя Вірджинії. З доповіді можна зробити висновок, що цей випадок викликав занепокоєність у військових, вони хотіли негайно встановити, що це, аби унеможливити зіткнення у повітрі.
Як повідомлялося, наприкінці квітня Пентагон офіційно оприлюднив три відеозаписи з 2004 та 2015 років, на яких зафіксовані нібито невпізнані літаючі об’єкти.
Цього разу, щоправда, Пентагон надав лише документи - без відео.