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Армия США объявила конкурс на разработку БПЛА для эвакуации раненных с поля боя

Армия США объявила конкурс на разработку БПЛА для эвакуации раненных с поля боя
02:54 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости мира:Армия США заказала разработку беспилотников для эвакуации раненых с поля боя.

Командование медицинских исследований и разработок Армии США объявило конкурс на разработку или использование готовой модели беспилотника, способного эвакуировать раненых с поля боя. Об этом пишет Flightglobal.

Военные планируют рассмотреть проекты беспилотников с разными степенями автономности, в числе которых не только летающие, но и наземные транспортные средства. Планируется, что использование беспилотников для эвакуации позволит сократить потери среди личного состава и ускорить доставку раненых солдат в госпиталь.

К роботам предъявляется ряд требований: они должны уметь взаимодействовать с людьми, работать с ними в паре — то есть оказывать поддержку медикам на борту, а также иметь в наличии удобную систему медикаментозного обеспечения.

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"В устройстве также должны присутствовать навигационные помощники, которые могут комбинировать данные о местности, о боевой обстановке и травмах солдат, а затем пересылать их на командный пункт. Эти данные будут использованы для планирования оптимальных маршрутов передвижения дронов и разработки плана действия в непредвиденных обстоятельствах во время эвакуации", - сказано в сообщении Командования медицинских исследований и разработок Армии США. 

В беспилотниках также должен находиться полный набор инструментов для медицинской диагностики. Пока командование не раскрывает планов по срокам закупки и принятия на вооружение беспилотных транспортных средств для эвакуации.

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Беспилотник, Армия США, БПЛА.
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