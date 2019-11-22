Армия США объявила конкурс на разработку БПЛА для эвакуации раненных с поля боя

Новости мира:Армия США заказала разработку беспилотников для эвакуации раненых с поля боя.

Командование медицинских исследований и разработок Армии США объявило конкурс на разработку или использование готовой модели беспилотника, способного эвакуировать раненых с поля боя. Об этом пишет Flightglobal.

Военные планируют рассмотреть проекты беспилотников с разными степенями автономности, в числе которых не только летающие, но и наземные транспортные средства. Планируется, что использование беспилотников для эвакуации позволит сократить потери среди личного состава и ускорить доставку раненых солдат в госпиталь.

К роботам предъявляется ряд требований: они должны уметь взаимодействовать с людьми, работать с ними в паре — то есть оказывать поддержку медикам на борту, а также иметь в наличии удобную систему медикаментозного обеспечения.

"В устройстве также должны присутствовать навигационные помощники, которые могут комбинировать данные о местности, о боевой обстановке и травмах солдат, а затем пересылать их на командный пункт. Эти данные будут использованы для планирования оптимальных маршрутов передвижения дронов и разработки плана действия в непредвиденных обстоятельствах во время эвакуации", - сказано в сообщении Командования медицинских исследований и разработок Армии США.

В беспилотниках также должен находиться полный набор инструментов для медицинской диагностики. Пока командование не раскрывает планов по срокам закупки и принятия на вооружение беспилотных транспортных средств для эвакуации.