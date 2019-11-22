В NASA испытали новую пушку: она стреляет дронами (Видео)

Новости технологии:Появился дрон, который запускают с помощью выстрела из баллистической пушки.

Команда исследователей из Калифорнийского университета и Лаборатории реактивных двигателей НАСА придумала новый способ быстрого запуска дронов даже на ходу — с помощью выстрела из баллистической пушки. Устройство готово к работе уже через десятую долю секунды, а его запуску не помешает даже сильный ветер.

Основная проблема беспилотных летательных аппаратов в том, что их сложно запустить, особенно в условиях ветра или чрезвычайных ситуаций. Однако группа исследователей из Калифорнийского университета и Лаборатории реактивных двигателей НАСА придумала решение этой проблемы: они решили запустить дрон с помощью специальной пневматической пушки.

Дрон SQUID (Streamlined Quick Unfolding Investigation Drone) — это оптимизированное быстрораскладывающееся исследовательское устройство. Его диаметр — 27 см, а вес — 530 г. Он может раскрыться и начать полет уже через десятую долю секунды после запуска.

Чтобы вывести SQUID в воздух, исследователи запускают его из модифицированной пневматической пушки, которая дает ему начальную скорость в 56 км/час.

Согласно тестам, запуск беспилотника баллистической пушкой оказался намного быстрее, чем обычно. К тому же, устройство можно запускать с движущихся объектов — например, исследователи выстрелили дроном с кузова пикапа, который двигался со скоростью 80 км/час.

Этим дроном могут пользоваться спасатели и воинские части, которые запускают устройства в спешке или в плохих условиях. В случае чрезвычайных ситуаций специалистам даже не придется останавливаться для того, чтобы запустить дрон.