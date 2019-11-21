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Четверг, 21.11.2019
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Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний (Видео)

Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний (Видео)
13:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости науки:Во время нынешнего испытания ракета Mk1 не была в полностью собранном состоянии.

Во время испытаний на полигоне компании SpaceX в американском штате Техас взорвался прототип ракеты нового поколения Starship Mk1. Об этом сообщает The Verge.

"Цель сегодняшнего испытания заключалась в том, чтобы максимально поднять давление в системе, поэтому результат не был совершенно неожиданным ... Никаких ранений не было, и это не является серьезной неудачей", - заявил пресс-секретарь SpaceX.

Как отмечается, при взрыве части ракеты разлетелись в воздухе и исчезли в облаках дыма. 

Этот прототип должен был проверить конструкцию Starship - космического корабля, над которым компания SpaceX работает для перевозки грузов и людей на Луну и Марс.

Илон Маск в своем Twitter написал, что компания откажется от этого прототипа и перейдет к испытаниям новой модели - Mk3.

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Как сообщалось, Маск объявил о планах колонизации Марса. Предприниматель намерен перевезти на Красную планету миллион человек. Согласно плану, представленного в 2016 году, первые люди смогут полететь на Марс уже в 2025-м. В то же время эксперты американского космического агентства NASA считают, что первая пилотируемая миссия на Марс может состояться только в 2030-х годах.

Первый запуск аппарата SpaceX Starship планируется осуществить в 2022 году.

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Исследования, Взрыв, Наука, Ракета, SpaceX.
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