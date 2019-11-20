Ученые записали жуткую "песню" магнитного поля Земли

Новости науки:Ученым впервые удалось записать песню магнитного поля Земли.

Миссия ESA Cluster опубликовала в сеть жуткий "трек", который исполняет Земля, когда ее накрывает солнечной бурей.

Результаты исследования были опубликованы в AGU Geophysical Research Letters. Отметим, что звук получен от волн, которые генерируются в магнитном поле Земли при столкновении с частицами солнечного ветра.

Известно, что ESA Cluster получает данные на основе четырех космических аппаратов, которые вращаются вокруг Земли с целью исследования магнитной среды нашей планеты и ее взаимодействия с потоком заряженных частиц от звезды.

Исследования показывают, что во время столкновения удар заставляет поле Земли выпускать магнитные волны, которые намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

"Наше исследование показывает, что солнечные бури глубоко изменяют область удара. Когда частоты этих магнитных волн превращаются в звуковые сигналы, они порождают странную песню, которая больше напоминает звуковые эффекты из научно-фантастического фильма, чем из естественного явления", — говорят авторы.