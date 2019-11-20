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На Марсе американский энтомолог обнаружил змей и пчел (Фото)

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На Марсе американский энтомолог обнаружил змей и пчел (Фото)
15:22 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:На Марсе есть пчелы и змеи, уверен американский энтомолог Уильям Ромозер.

Исследователь Уильям Ромозер полагает, что ему удалось увидеть на Марсе живых существ, в частности насекомых. Вероятно, причиной этого стала парейдолия — зрительная иллюзия.

Ученые со всего мира ищут доказательства существования на Марсе жизни сейчас или в прошлом. Многочисленные исследования допускают как одно, так и другое. Однако в то же время ставят новые вопросы. Найти ответы на них помогут новые исследования, а именно — миссия американского планетохода "Марс-2020".

По мнению ученого-энтомолога и вирусолога из Университета Огайо Уильяма Ромозера, найти доказательства существования жизни на Марсе можно, не прибегая к дорогостоящим космическим миссиям. Достаточно многочисленных фотографий, уже полученных космическим ведомством США.

Ромозер заявил, что нашел следы существования на Марсе сложных форм жизни, анализируя имеющиеся снимки. Соответствующие выводы он представил на национальном собрании американского Энтомологического общества. "Жизнь на Марсе была и остается", — заявил Ромозер. По его словам, некоторые из объектов имели позы, характерные для движения. На ряде снимков якобы можно отчетливо видеть глаза живых существ.

По мнению Уильяма Ромозера, на некоторых фото видны экзоскелет и выросты, отходящие от него. Этого, по словам специалиста, достаточно, чтобы понять, что на снимке запечатлено членистоногое. На некоторых фотографиях ученый смог различить насекомых, отдаленно напоминающих шмелей или пчел-плотников. На другом снимке Ромозер увидел существо, похожее на змею.

Ромозер уверен, что применяющиеся на Земле методы классификации можно использовать и для Красной планеты. Кроме того, он считает, что нашел доказательства существования на Марсе среды, которая позволила бы обитать всем этим организмам. Речь, в частности, идет о небольших водотоках.

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По мнению специалистов, причина заблуждений Уильяма Ромозера кроется в так называемой парейдолии — зрительной иллюзии, которая может возникнуть даже у здорового человека. В этом случае мозг воспринимает плохо различимый образ в качестве знакомого и реального объекта.

Ранее, напомним, группа уфологов вновь обвинила NASA в том, что марсоход Curiosity, на самом деле, находится на Земле. В качестве доказательства своих слов они заявили, что нашли на снимках "орла" и "обезьяну". А еще раньше на Красной планете обнаружили объект, похожий на логотип "Стартрека".

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Исследования, Космос, Змеи, Марс, Наука, Пчелы, Насекомые.
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