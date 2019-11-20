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Установлена возможная причина смерти Тутанхамона

Установлена возможная причина смерти Тутанхамона
11:36 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости науки:Египетские археологи назвали возможную причину гибели фараона Тутанхамона.

Один из самых известных правителей Древнего Египта умер в результате заражения крови, которое получил в результате перелома ноги. Об этом сообщил египетский археолог Захи Хавасс.

По словам археолога, возникший вопрос о причине смерти 19-летнего правителя Египта остается открытым, так как травмы на его теле одновременно указывают на покушение и несчастный случай.

Также по версии ученого, Тутанхамон сломал ногу, упав с колесницы, и через два дня после случившегося умер от попавшей в рану инфекции. Такую гипотезу косвенно подтверждает новейшее исследование ДНК фараона.

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"Скоро мы узнаем, была ли у него инфекция или нет. Если была, это подтвердит мысль о том, что он погиб в результате несчастного случая, то есть разбился на колеснице", –отметил ученый.

Отметим, результаты исследования будут обнародованы в следующем году.

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Египет, Исследования, Наука, Тутанхамон, Смерть Тутанхамона, Причина смерти Тутанхамона.
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