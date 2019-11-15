Воительница, разрушающая мифы: ученые восстановили облик девушки-викинга

Новости науки:Реконструкция черепа женщины-викинга показала причину ее гибели 1000 лет назад.

В 1900 году на одной из норвежских ферм был раскопан скелет викинга, который покоился на древнем щите рядом со скрюченным скелетом лошади. Викинг, проживавший около 900 года нашей эры, оказался женщиной, похороненной вместе со своими боевыми орудиями — топором, стрелами, мечом и копьем. Ученые, проводившие анализ черепа женщины-викинга 1000 лет спустя, обнаружили длинный шрам меча, лезвие которого пронзило воинственную женщину до костей.

Викинги — древние мореходы, населявшие современные территории скандинавских стран. Несмотря на то, что женщинам в Скандинавии было запрещено носить мужскую одежду, иногда в могилах именно представительниц слабого пола находят предметы вооружения, свойственные захоронениям мужчин-викингов. В сагах, рассказывающих о жизни древних мореходов, действительно содержатся упоминания о так называемых девах-воительницах, имеющих право сражаться с противником наравне с мужчинами.

Как сообщает портал livescience.com, портрет одной из таких скандинавских дев удалось воссоздать исследователям из Университета Данди в Шотландии, которые смогли представить общественности реконструкцию внешнего вида девушки, возможно умершей от полученного ранения вражеским мечом. Найденной воительнице оказалось не больше 18-19 лет, а анализ ее черепа показал наличие опухшего глаза и сильного ранения в лобовой части. Вместе с тем, ученые считают, что травма головы, возможно, не была окончательной причиной гибели воительницы из-за найденных следов заживления ранения.

Согласно мнению археолога Эллы Аль-Шамахи, независимо от того, было ли полученное ранение смертельным или нет, новая реконструкция предполагает, что найденный скелет может быть первым найденным доказательством женщины-викинга с боевой травмой, которое способно разрушить многовековой миф о том, что воины викингов были представлены исключительно мужчинами. Этот стереотип получил свой первый удар еще в 2017 году, когда в результате анализа ДНК еще один скелет был идентифицирован в качестве женского.

Как и в первом случае, найденная женщина была похоронена с множеством оружия и лошадей, а также набором шахматных фигур, которые указывают исследователям на наличие у викинга особых тактических способностей, соизмеримых с высокопоставленным военным чиновником. Вполне вероятно, что найденная женщина была далеко не простым павшим в бою воином, но самым настоящим генералом и специалистом в области тактического искусства.