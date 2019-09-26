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Красавица из неолита: ученые восстановили внешность женщины, жившей 7,5 тыс лет назад

Красавица из неолита: ученые восстановили внешность женщины, жившей 7,5 тыс лет назад
03:51 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: Твиттер

Новости науки:Ученые воссоздали облик женщины каменного века.

Попробуйте представить себе человека, проживающего на Земле 7,5 тысяч лет назад. Вам тоже сразу представляется эдакий грозный неандерталец в звериной шкуре с дубинкой через плечо? Как бы то ни было, последний неандерталец исчез с лица Земли примерно 40 тысяч лет назад, успев оставить около 2% своих генов по наследству современным европейцам. После исчезновения древнего народа, на Земле стали повсеместно царствовать кроманьонцы, внешний облик которых был весьма близок к нашему. Так, одним из подтверждений этому стал найденный в 1996 году череп, чья реконструкция показала облик прекрасной женщины эпохи неолита.

Череп древней женщины, умершей примерно 7,5 тысяч лет назад в возрасте 30-40 лет был найден в одной из древних пещер Испании. Кальпея (древнюю обитательницу Гибралтара прозвали так в честь скалы, хранившей ее останки на протяжении нескольких тысяч лет) старше самой древней египетской пирамиды Джосера на целых 5 тысяч лет!

Для того, чтобы реконструировать внешний облик древней женщины, исследователям потребовалось провести 6 месяцев за извлечением ДНК, компьютерный анализ которого показал приблизительную картину того, как именно мог выглядеть человек из периода неолита около 5400 лет до н.э.

Анализ ДНК показал, что череп из пещеры принадлежал женщине с темными волосами и темными глазами. Кроме того, лишь 10% ее генов принадлежали к местным мезолитическим охотникам-собирателям, остальные 90% происходили из Анатолии, что находится в современной Турции.

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Причина смерти древней красавицы остается неизвестной, но ее череп был сильно деформирован после похорон. Считается, что в эпоху неолита жители Гибралтарского полуострова еще не занимались сельским хозяйством, предпочитая жить на побережье и заниматься ловлей рыбы. Родилась ли погибшая 7,5 тысяч лет назад женщина на Гибралтаре или же она просто путешествовала по этим местам, мы, скорее всего, так никогда и не узнаем, а тайна происхождения Кальпеи так и останется навсегда загадкой для исследователей, желающих узнать национальную принадлежность женщины из пещеры.

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Археология, Неолит, Кроманьонцы, Антропология.
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