Гиперзвуковое оружие КНР застало американскую разведку врасплох: что об этом пишут западные СМИ

Китай обладает технологией доставки ядерного заряда при помощи новейшей гиперзвуковой ракеты

Многие страны в последние годы настойчиво разрабатывают и тестируют такой вид вооружений, как гиперзвуковые ракеты. Совсем недавно Россия вышла на новый этап испытаний и произвела пуск новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки.

В недавней статье на сайте новостей News.Yahoo рассказывается об удивительных успехах Китая в этой гонке вооружений, которые продолжают ошеломлять весь мир.

Многие западные СМИ, в том числе Financial Times, писали о том, что КНР в августе текущего года провела запуск гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом.

Тогда китайский гиперзвуковой планирующий аппарат вышел на околоземную орбиту, облетел земной шар, и затем достиг своей цели. Пока точность поражения цели оставляет желать лучшего. Ракета не долетела до намеченной цели примерно на 30 км. Но, учитывая скорость, с которой проходит разработка нового оружия, Китай очень скоро устранит эту неточность.

Похоже, эти испытания застали врасплох американскую разведку. Их специалисты заявили, что не понимают, как Китаю удалось добиться таких результатов.

Китайцы смогли создать гиперзвуковые планирующие аппараты, которе выводятся в космос на ракете, а затем двигаются по орбите вокруг Земли под действием своей инерции. Скорость этих аппаратов превышает скорость звука более чем в пять раз.

Огромным преимуществом этого оружия является его маневренность. Ракеты не летят по фиксированной траектории, что значительно усложняет их обнаружение и уничтожение силами ПВО.

Глава Североамериканского командования воздушно-космической обороны, заявил, что гиперзвуковое оружие Китая значительно усложнит задачу силам воздушно-космической обороны по обнаружению и оценке угроз.

Ранее "Телеграф" писал о том, что, по данным разведки, Китай активно строит площадки для шахтных пусковых установок и стремится удвоить свой ядерный арсенал.