Росія протестувала нову гіперзвукову зброю: момент потрапив на відео

"Циркон" вперше запустили з підводного човна

У Міністерстві оборони РФ відзвітували про нові випробування гіперзвукової ракети "Циркон". Як повідомляють росЗМІ, військовослужбовцями було проведено запуск знарядь із підводного човна.

Раніше "Циркон" випробовували винятково із допомогою надводних плавзасобів. Зараз же плацдармом для випробувань вирішили зробити атомний підводний човен "Северодвинск".

Як відзначають у Міноборони РФ, стрілянину провели в Баренцевому морі. Морська ціль була умовною і не визначалася конкретними координатами.

"За даними об’єктивного контролю політ ракети відповідав заданим параметрам, вона вразила умовну ціль. Випробувальна стрільба ракетою "Циркон" з атомного підводного човна визнана успішною", — підкреслили у відомстві.

Відео із запуском ракети російські військові поділилися лише вранці в понеділок, 4 жовтня. Швидше за все, навчання проводилися у нічний час доби.

Вважається, що "Циркон" здатна вражати цілі як на суші, так і на воді. При цьому її дальність перевищує тисячу кілометрів, яку вона долає зі швидкістю в майже 9 Махів (махом вимірюється швидкість звуку). Вперше про її розробку стало відомо широким масам у 2019 році.

Раніше ракету відчували на російському фрегаті "Адмірал Горшков" — у 2020 і 2021 роках. Подібні дії були визнані Пентагоном як ті, що "надають дестабілізуючий вплив".

До слова, гонка озброєнь між країнами знову виходить на новий рівень. Як раніше повідомляв "Телеграф", в Південній Кореї також були проведені випробування нових ракет. Чим унікальна така зброя, дізнавайтеся в нашому матеріалі.

Також варто знати, що російські літаки спробували спровокувати конфлікт із українськими військовослужбовцями в акваторії Чорного моря. Авіація РФ перетинала бойові курси мішеней, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети.