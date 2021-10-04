Россия протестировала новое гиперзвуковое оружие: момент попал на видео

Ранее "Циркон" запускали исключительно с надводных площадок — по типу фрегата "Адмирал Горшков"

В Министерстве обороны РФ отчитались об испытании нового вида оружия - гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Как сообщают росСМИ, военнослужащие запустили орудие поражения с подводной лодки.

Ранее "Циркон" испытывали исключительно с надводных плавсредств. Сейчас же плацдармом для испытаний решили сделать атомную подводную лодку "Северодвинск".

Как отмечают в Минобороны РФ, стрельбу провели в Баренцевом море. Морская цель была условной и не определялась конкретными координатами.

"По данным объективного контроля полет ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель. Испытательная стрельба ракетой "Циркон" с атомной подводной лодки признана успешной", — подчеркнули в ведомстве.

Видео с запуском ракеты российские военные поделились лишь утром в понедельник, 4 октября. Вероятней всего, учения проводились в ночное время суток.

Считается, что "Циркон" способна поражать цели как на суше, так и на воде. При этом её дальность превышает тысячу километров, которую она преодолевает со скоростью в почти 9 Махов (махом измеряется скорость звука). Впервые о ее разработке стало известно широким массам в 2019 году.

Ранее ракету испытывали на российском фрегате "Адмирал Горшков" — в 2020 и 2021 годах. Подобные действия были признаны Пентагоном "оказывающими дестабилизирующее воздействие".

К слову, гонка вооружений между странами вновь выходит на новый уровень. Как прежде сообщал "Телеграф", в Южной Корее также были проведены испытания новых ракет. Чем уникально такое оружие, узнавайте в нашем материале.

Также стоит знать, что российские самолеты попытались спровоцировать конфликт с украинскими военнослужащими в акватории Черного моря. Авиация РФ пересекала боевые курсы мишеней, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты.