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Російські літаки спробували спровокувати конфлікт із ЗСУ в Чорному морі (відео)

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
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Росія кілька разів порушила повітряний простір Новина оновлена 25 вересня 2021, 09:43
Росія кілька разів порушила повітряний простір

Літаки РФ перетинали бойові курси мішеней, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети.

Російські літаки-розвідники неодноразово порушили порядок використання повітряного простору і залітали в акваторію Чорного моря, де Україна проводить військове навчання. 

Про це в пʼятницю ввечері, 24 вересня, повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

Російські літаки типу Су-24МР та Іл-20 попри заборону літали в районі проведення бойових стрільб зенітних ракетних військ Повітряних Сил. Ці території Україна зарезервувала для проведення навчань. 

Варто відзначити, що літаки-розвідники РФ перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс. По цих мішенях застосовувалися українські зенітні керовані ракети, тому такі дії з боку Росії були досить небезпечними. 

В Україні вважають, що таким чином РФ спеціально провокує Україну. Окрім того, цей випадок ще раз доводить, що влада країни готова жертвувати життями власних льотчиків, аби досягнути мети.

Нагадуємо, що бойові навчання в акваторіях Чорного та Азовського морів почалися 22 вересня. Вони мають назву "Об’єднані зусилля – 2021" і спрямовані на захист України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії є всі шанси відрізати Україну від Чорного та Азовського морів, адже країна сама це дозволяє зробити.

Теги:
#Україна #Росія #Військові навчання #Літаки #Чорне море
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