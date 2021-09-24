Россия может полностью отрезать Украину от моря: адмирал указал на важную ошибку

РФ хочет превратить Черное и Азовское моря на "внутренние российские озера".

Украина не имеет государственного органа по формированию морской политики и это может быть причиной того, власть дает России шанс избавить страну морей.

Об этом "Телеграфу" сообщает украинский вице-адмирал Сергей Гайдук.

По его словам, власти Украины не заботятся о государственной морской политике, ведь не понимают ее значение для безопасности в направлении моря и защиты национальных интересов. Кроме того, в стране даже нет политического органа, который регулировал бы морскую ситуацию. Это может быть одной из причин того, что Украина теряет отрасли экономики, связанные с морями и реками.

"Сами же даем России шанс сделать Украину государством с морями, но без морей", — говорит Гайдук.

Также он отмечает важность привлечения НАТО на юго-восточном фланге, усиление военных возможностей таких региональных стран-членов НАТО как Румыния, Болгария, Турция. По словам Гайдука, важным также является наращивание тренировочной и координационной деятельности.

Вице-адмирал также обратил внимание на то, что сейчас Россия милитаризует оккупированный Крым и формирует там "триаду" носителей тактического ядерного оружия. Сейчас на полуострове размещена российская авиация, корабли и береговые ракетные войска. Кроме того, восстанавливаются хранилища ядерного оружия. Гайдук отмечает, что в РФ Черное и Азовское моря хотят превратить в "внутренние российские озера".

"Но подчеркиваю — самыми большими угрозами для Украины по вопросам морской безопасности является именно внутренние", — говорит вице-адмирал.

По его словам, если в Украине не восстановят государственную морскую политику, то в России появится еще больше шансов изолировать страну от моря. Спасти ситуацию сможет только система целей, мероприятий, средств и согласованных действий центральных и местных органов исполнительной власти, задачей которых является реализация национальных интересов на море.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в августе этого года Королевский военно-морской флот Великобритании передал Украине два противоминных корабли.