Российские самолеты попытались спровоцировать конфликт с ВСУ в Черном море (видео)

Самолеты РФ пересекали боевые курсы мишеней, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты.

Российские самолеты-разведчики неоднократно нарушили порядок использования воздушного пространства и залетали в акваторию Черного моря, где Украина проводит военные учения.

Об этом в пятницу вечером, 24 сентября, сообщает командование Воздушных Сил Украины.

Российские самолеты типа Су-24МР и Ил-20, несмотря на запрет, летали в районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных Сил. Эти территории Украина зарезервировала для проведения учений.

Стоит отметить, что самолеты-разведчики РФ пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс. По этим мишеням применялись украинские зенитные управляемые ракеты, поэтому такие действия со стороны России были достаточно опасными.

В Украине считают, что таким образом РФ специально провоцирует Украину. Кроме того, этот случай еще раз доказывает, что власти страны готовы жертвовать жизнями собственных летчиков, чтобы достичь цели.

Напоминаем, что боевые учения в акваториях Черного и Азовского морей начались 22 сентября. Они называются "Объединенные усилия — 2021" и направлены на защиту Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России есть все шансы отрезать Украину от Черного и Азовского морей, ведь страна сама это позволяет сделать.