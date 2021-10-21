Китай делает дроны из старых советских истребителей: с кем собрался воевать Пекин
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Возможная война с Тайванем будет стоить Китаю больших потерь. Китайцы решили, что пусть этими потерями будут старые самолеты, переделанные в дроны.
Китайское правительство использует все передовые разработки для своих целей. Так, некоторое время назад стало известно, что в Китае дрон оснастили огнеметом и направили на борьбу с опасными насекомыми.
Недавняя статья на сайте новостей News.Yahoo рассказывает о том, что Китай не останавливается на достигнутом, а ищет нестандартные подходы для усиления своей мощи.
Списанная техника
В частности, анализ спутниковых снимков двух авиабаз КНР на восточном побережье возле Тайваня показал, что на этих базах до сих пор находятся истребители 1950-х годов. Но это место не похоже на музей. Для чего же там держат списанную технику?
Полученные данные дают основания полагать, что китайские инженеры и конструкторы переделали старые истребители в беспилотные летательные аппараты.
Командование Народно-освободительной армии Китая на восточном побережье опубликовало в своем аккаунте в социальной сети Weibo фотографии официальной церемонии, проходившей на авиабазе. На снимки попали два самолета Shenyang J-6.
Отмечается, что на фотографиях бортовые номера на самолетах размыты.
Такая практика размытия серийных номеров является обычным явлением для официально опубликованных изображений самолетов ВВС Народно-освободительной армии (ВВС НОА). Это позволяет предположить, что J-6 все еще находятся в активной эксплуатации.
В остальном оба самолета выглядят неокрашенными, хотя оба имеют по три точки подвески внешних боеприпасов на каждом крыле.
J-6 — китайская копия советского истребителя-перехватчика МиГ-19, пилотируемая версия которого была официально снята с вооружения НОАК в 2010 году. К тому времени этот тип считался устаревшим по всем параметрам, а базовый J-6 не был оборудован даже радаром.
J-6 также не раз были замечены на спутниковых снимках двух авиабаз в прибрежных провинциях Китая напротив Тайваня.
Эти старые машины выстроены аккуратными рядами на прибрежных авиабазах.
Модернизация ВВС
Первые сообщения о том, что Китай переделывает эти самолеты в беспилотный летательный аппарат стали поступать еще в 2013 году. Предполагаемой целью такой "модернизации" было возможное использование этих аппаратов для дезориентации предполагаемого противника, сокрушения противовоздушной обороны противника численностью, либо в качестве элементарного беспилотного боевого самолета.
Спутниковые изображения показали, что замеченные боевые машины периодически меняли свое место на аэродроме, что свидетельствовало об их постоянной эксплуатации.
Указанные авиабазы находятся примерно в 450 км от Тайваня. Характеристики самолетов J-6 говорят о том, что провинция, отстаивающая свою независимость, находится в пределах досягаемости БПЛА КНР.
Официальные Китай, однако, не признал факт переоборудования J-6 в беспилотный летательный аппарат.
Ранее "Телеграф" писал о том, что китайцы провели испытания гиперзвукового оружия, а американская разведка об этом узнала слишком поздно.
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