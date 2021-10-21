Китай делает дроны из старых советских истребителей: с кем собрался воевать Пекин

Возможная война с Тайванем будет стоить Китаю больших потерь. Китайцы решили, что пусть этими потерями будут старые самолеты, переделанные в дроны.

Китайское правительство использует все передовые разработки для своих целей. Так, некоторое время назад стало известно, что в Китае дрон оснастили огнеметом и направили на борьбу с опасными насекомыми.

Недавняя статья на сайте новостей News.Yahoo рассказывает о том, что Китай не останавливается на достигнутом, а ищет нестандартные подходы для усиления своей мощи.

Списанная техника

В частности, анализ спутниковых снимков двух авиабаз КНР на восточном побережье возле Тайваня показал, что на этих базах до сих пор находятся истребители 1950-х годов. Но это место не похоже на музей. Для чего же там держат списанную технику?

Полученные данные дают основания полагать, что китайские инженеры и конструкторы переделали старые истребители в беспилотные летательные аппараты.

Командование Народно-освободительной армии Китая на восточном побережье опубликовало в своем аккаунте в социальной сети Weibo фотографии официальной церемонии, проходившей на авиабазе. На снимки попали два самолета Shenyang J-6.

Отмечается, что на фотографиях бортовые номера на самолетах размыты.

Такая практика размытия серийных номеров является обычным явлением для официально опубликованных изображений самолетов ВВС Народно-освободительной армии (ВВС НОА). Это позволяет предположить, что J-6 все еще находятся в активной эксплуатации.

В остальном оба самолета выглядят неокрашенными, хотя оба имеют по три точки подвески внешних боеприпасов на каждом крыле.

J-6 — китайская копия советского истребителя-перехватчика МиГ-19, пилотируемая версия которого была официально снята с вооружения НОАК в 2010 году. К тому времени этот тип считался устаревшим по всем параметрам, а базовый J-6 не был оборудован даже радаром.

J-6 также не раз были замечены на спутниковых снимках двух авиабаз в прибрежных провинциях Китая напротив Тайваня.

Эти старые машины выстроены аккуратными рядами на прибрежных авиабазах.

Модернизация ВВС

Первые сообщения о том, что Китай переделывает эти самолеты в беспилотный летательный аппарат стали поступать еще в 2013 году. Предполагаемой целью такой "модернизации" было возможное использование этих аппаратов для дезориентации предполагаемого противника, сокрушения противовоздушной обороны противника численностью, либо в качестве элементарного беспилотного боевого самолета.

Спутниковые изображения показали, что замеченные боевые машины периодически меняли свое место на аэродроме, что свидетельствовало об их постоянной эксплуатации.

Указанные авиабазы находятся примерно в 450 км от Тайваня. Характеристики самолетов J-6 говорят о том, что провинция, отстаивающая свою независимость, находится в пределах досягаемости БПЛА КНР.

Официальные Китай, однако, не признал факт переоборудования J-6 в беспилотный летательный аппарат.

Ранее "Телеграф" писал о том, что китайцы провели испытания гиперзвукового оружия, а американская разведка об этом узнала слишком поздно.