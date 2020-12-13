В Китае дрон оснастили огнеметом и направили на борьбу с опасными насекомыми (видео)

В Китае волонтеры Blue Sky Rescue и жители деревни Чжун, расположенной недалеко от города Чунцин, решили остановить нашествие ос с помощью передовых технологий.

Как пишет AP, для этого они собрали 80 тысяч юаней (341,7 тысяч гривен) и купили дрон, который оснастили огнеметом.

На видео, которое разошлось по соцсетях видно, что дрон с шестью пропеллерами подлетает к гнезду, а затем выпускает по нему струю пламени.

This flame-throwing drone in China burns wasp nests out of trees pic.twitter.com/5tb85zoKSP — SCMP News (@SCMPNews) December 11, 2020

"Теперь нам не нужно беспокоиться о том, что нас ужалит оса", - цитирует одного из местных жителей государственный телеканал Chongqing TV.

Blue Sky заявила, что на данный момент уничтожила 11 ульев. Осталось более 100.

Как сообщалось ранее, жители одного из городов на японском острове Хоккайдо задействовали волков-роботов для борьбы с медведями.