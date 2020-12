В Китае дрон оснастили огнеметом и направили на борьбу с опасными насекомыми (видео)

В Китае волонтеры Blue Sky Rescue и жители деревни Чжун, расположенной недалеко от города Чунцин, решили остановить нашествие ос с помощью передовых технологий.

Как пишет AP, для этого они собрали 80 тысяч юаней (341,7 тысяч гривен) и купили дрон, который оснастили огнеметом.

На видео, которое разошлось по соцсетях видно, что дрон с шестью пропеллерами подлетает к гнезду, а затем выпускает по нему струю пламени.

This flame-throwing drone in China burns wasp nests out of trees pic.twitter.com/5tb85zoKSP

— SCMP News (@SCMPNews) December 11, 2020