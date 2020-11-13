"Волк-монстр" на страже безопасности: в Японии придумали оригинальный способ борьбы с медведями

На северном японском острове Хоккайдо, власти города Такикава установили двух роботов, напоминающих жуткое подобие волков. Причиной тому стали разгуливающие в округе медведи.

Как сообщает японская телекомпания NHK, с сентября 2020 возле города наблюдатели заметили больше медведей, чем за последние пять лет, в основном в сельских районах на западе и севере Японии. В 2020 году произошли десятки нападения на людей, из которых два закончились гибелью людей.

После установки роботов медведей в округе не наблюдалось.

"Волк-монстр" или "Чудовищный волк" (Monster Wolf) оборудован датчиками движения. Когда те срабатывают, он поворачивает голову, светит ярко-красным светом из глаз и издает один из 60 различных звуков, вроде волчьего воя или шума машин.

Производитель оборудования Ohta Seiki с 2018 года продал около 70 роботов.

Дикие волки были истреблены в Японии около столетия назад.

Власти города Такикава заявили, что медведи становятся более активными и опасными в поисках пищи перед тем, как впасть в спячку в конце ноября. По сообщениям местных СМИ, уменьшение количества желудей и орехов в дикой природе в этом году, возможно, заставило животных рискнуть подобраться поближе к городам в поисках пропитания.