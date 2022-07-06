Відставка ключових міністрів британського уряду Бориса Джонсона, їх висловлювання проти прем’єр-міністра. Чим усе це загрожує другу України, читайте у блозі журналіста та політичного оглядача Валерія Калниша

Борису Джонсону знову загрожує відставка. Улюблений прем’єр-міністр українців знову під ударом. Учора, з різницею в 10 хвилин, пішли у відставку міністр фінансів Ріші Сунак та міністр охорони здоров’я Саджід Джавід. За ними звільнилися ще кілька, нижче за ранг, чиновників. Тут важливо помітити – голова Мінфіну в британській чиновницькій ієрархії – другий за важливістю після прем’єра член Кабінету.

Незамінних немає, і Джонсон того ж дня закрив вакансії. Міністр освіти Надхім Захаві був призначений головою мінфіну (представляєте у нас таке?), а новим головою британського мінохоронздоров’я став Стів Барклай, який до цього обіймав посаду голови адміністрації прем’єр-міністра. Здавалося б усе, але ні. Це Британія, дитинко.

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Ідучи міністри наговорили різного. До речі, вони друзі – Сунак та Джавід – та фанати "Зоряних воєн". Обидва погоджувалися з податковою політикою Джонсона, але у своїх заявах акцент вони зробили не на цьому. Хлопці тицьнули пальцем у "джерело" Джонсона — мораль і поведінку. Сунак заявив, що пішов у відставку, тому що високі стандарти в політиці "стоять за те, щоб за них боротися" і що "ми не можемо продовжувати в тому ж дусі". Джавід сказав, що британський народ має право "очікувати чесності від свого уряду" і що Консервативна партія "більша, ніж кожен із нас".

Нагадаю, і місяця не минуло як понад 40% однопартійців Джонсона проголосували за те, щоб усунути його з посади лідера і, отже, з посади прем’єр-міністра Великобританії. Як зазначає британський The Economist, "небагато прем’єр-міністрів можуть пережити такий подвійний удар (мається на увазі відставка двох міністрів — ЧЛ), особливо після побиття, яке зазнав Джонсон в останні місяці. Як довго він буде при владі, ніхто не знає. Але його авторитет катастрофічно швидко тане.

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За чинними правилами, той вотум довіри, який він отримав у травні, протягом року захищає Бориса Джонсона від зняття з посади. Але загроза його відставки є великою. Насамперед тому, що він може піти у відставку сам. Так, №10 не збирається цього робити, про що було заявлено неодноразово, у тому числі й останніми днями. Але є традиції. І мова знову про Комітет 1922. Не повторно розповідати хто це, гляньте сюди (https://t.me/blacklampa/6271). Для стислості назвемо їх "розумом, честю та совістю партії". Очолює його зараз сер Грем Брейді. The Times нагадує, що саме він у 2019 році відвідав прем’єру Терезе Мей і повідомив, що вона втратила довіру партії і її час вийшов, хоча всього шість місяців до цього вона отримала вотум довіри. Так може статися і цього разу.