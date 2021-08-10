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"Гречневый" кризис: стоит ли украинцам ожидать роста цен на крупу?

"Гречневый" кризис: стоит ли украинцам ожидать роста цен на крупу?
17:15 Сегодня Телеграф

Текущий год стал временем, когда потребительская инфляция впервые с 2017-го превысит 10%. И хотя рекордсменом подорожания стало подсолнечное масло, по данным Госстата, подорожавшая с декабря с 42 до 65 гривен, заметный рост продемонстрировали и другие продукты.

Так, с 37,5 грн до 42 грн за килограмм, по данным того же Госстата, с начала года выросла цена на гречку. С учетом возможного очередного локдауна рост стоимости продукта, ассоциируемого украинцами с карантином, может оказаться важным фактором прохождения самоизоляции в стране. При этом, если верить статистическим данным, рост цены на гречневую крупу был зарегистрирован с февраля, в то время как в сентябре 2020 года крупа стоила порядка 36,8 грн за килограмм. Стоит напомнить, что скачок цен в 2019 году по гречневой крупе составил почти 260% – с 16,3 грн за кг в январе до июльских 42 гривен.

Сложившаяся ситуация с ценами на крупы озаботила даже Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, решившее впервые выплатить производителям гречки, овса, проса и жито государственную компенсацию.

Подсолнечное масло по 100 грн за литр: есть ли предел росту цен в Украине

По словам министра агрополитики Романа Лещенко, аграрии, выращивающие данные культуры, получат от государства 50 миллионов гривен компенсации из расчета до 5000 гривен за 1 гектар, но не более 300 гектаров для одного заявителя.

Аграриям пообещали прозрачный Порядок использования средств, который пока находится на утверждении в правительстве, а сразу после его принятия начнется сбор заявок от аграриев.

Для получения субсидии аграриям понадобятся

  • заявка на получение субсидии;
  • справка об открытии текущего счета, выданную банком;
  • письменное обязательство вернуть средства в случае установления факта их незаконного получения и/или нецелевого использования;
  • акт о посеве семян;
  • заключительный отчет об итогах сева под урожай текущего года (форма №4 с/г);
  • акт о сборе урожая.

Получить субсидию смогут сельскохозяйственные юридические лица, а также ФОПы, которые не имеют открытых дел о банкротстве, не находятся в стадии ликвидации и не имеют просроченной задолженности по налогам более чем шесть месяцев.

Однако, по мнению самих производителей гречки, данная мера во многом запоздала, заняться проблемами отрасли государству следовало еще в 2017-2018 годах.

«В 2017 году в России собрали рекордный урожай гречки – 1,7 млн тонн при внутренней потребности страны в 700 тысяч тонн. В итоге гречка начала поступать в Украину – порядка 70 тысяч тонн плюс ко 180 тысячам собранных нашими аграриями. При этом российская гречка поставлялась по демпинговым ценам – порядка 10 500 гривен за тонну уже готовой крупы, так что нашим производителям пришлось продавать гречиху в зерне себе в убыток – 5-7 тысяч гривен за тонну. Государство же вместо того, чтобы запретить импорт или хотя бы ввести заградительные пошлины, не сделало ничего», – говорит о корнях проблемы председатель Международной ассоциации производителей и переработчиков гречки Николай Малиенко.

Итогом того неудачного года стало резкое снижение посевов под гречиху в Украине. По словам собеседника «Телеграфа», если в 2019 году под гречиху отвели порядка 100 000 гектаров, то в 2020 году это были уже 67 000.

«В прошлом году случился неурожай гречки, умноженный на снижение ее производства в той же России и запрет ее экспорта в Украину, что привело к росту цен на крупу, о чем мы неоднократно предупреждали», – поясняет рост цен в 2021 году эксперт.

Впрочем, Николай Малиенко считает, что ситуация с ценами на крупу в текущем году будет более прогнозируемой, чему будет способствовать рост сельхозугодий, отведенных под нее в 2021 году.

«Многие предприятия вернулись к выращиванию гречки. В текущем году я ожидаю порядка 100 тысяч гектаров, засеянных этой культурой. Например, на своем предприятии мы вместо прошлогодних 55 гектаров отвели под гречиху 122 гектара. Правда, пока уборочная не закончилась, тяжело говорить о собранных объемах, тем более что будут еще посадки после ранних зерновых», – говорит о росте производства гречихи Малиенко.

В целом, по словам эксперта, цена на гречку в текущем году будет оставаться стабильной, возможно даже небольшое ее снижение.

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Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
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Украина, Цены на продукты, Гречка, Экономика Украины.
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