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Четверг, 15.07.2021
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Минздрав не исключает возможность нового локдауна в Украине, но еще есть время его избежать
Минздрав не исключает возможность нового локдауна в Украине, но еще есть время его избежать

Минздрав не исключает возможность нового локдауна в Украине, но еще есть время его избежать

Минздрав не исключает возможность нового локдауна в Украине, но еще есть время его избежать
Обновлено 09:32 Сегодня Телеграф

В Министерстве здравоохранения Украины допускают вариант локдауна грядущей осенью. 

Об этом заявил глава ведомства Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.

По словам министра, они не исключают вариант усиления карантинных ограничений, но делают все, чтобы этого не произошло.

Так, по словам Ляшко, обязательные условия жизни без локдауна в будущем - это соблюдение противоэпидемических норм и вакцинация. Ведь, продолжает глава Минздрава, если будут привиты хотя бы 80% украинцев старше 60-ти, то рост инфицирования для системы здравоохранения будет некритичным.

В таком случае при росте числа новых случаев власти уже будут смотреть на два критерия: потенциальное воздействие на состояние и жизнь людей, а также влияние ситуации на экономику.

"И если мы защитим вакцинацией приоритетные группы, то мы можем больше смотреть в сторону экономики, чтобы она работала", - резюмировал Ляшко.

Ранее "Телеграф" писал о том, что за минувшие сутки, 14 июля, в Украине зафиксировали 623 случая заболевания COVID-19. Среди них  - 37 несовершеннолетних и 12 медработников.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

МОЗ, Карантин, Виктор Ляшко, Коронавирус, Локдаун.
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