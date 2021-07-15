Минздрав не исключает возможность нового локдауна в Украине, но еще есть время его избежать

В Министерстве здравоохранения Украины допускают вариант локдауна грядущей осенью.

Об этом заявил глава ведомства Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.

По словам министра, они не исключают вариант усиления карантинных ограничений, но делают все, чтобы этого не произошло.

Так, по словам Ляшко, обязательные условия жизни без локдауна в будущем - это соблюдение противоэпидемических норм и вакцинация. Ведь, продолжает глава Минздрава, если будут привиты хотя бы 80% украинцев старше 60-ти, то рост инфицирования для системы здравоохранения будет некритичным.

В таком случае при росте числа новых случаев власти уже будут смотреть на два критерия: потенциальное воздействие на состояние и жизнь людей, а также влияние ситуации на экономику.

"И если мы защитим вакцинацией приоритетные группы, то мы можем больше смотреть в сторону экономики, чтобы она работала", - резюмировал Ляшко.

Ранее "Телеграф" писал о том, что за минувшие сутки, 14 июля, в Украине зафиксировали 623 случая заболевания COVID-19. Среди них - 37 несовершеннолетних и 12 медработников.