Все больше больных и меньше выздоровевших: свежие данные по COVID-19 в Украине на 15 июля

За минувшие сутки, 14 июля, в Украине зафиксировали 623 случая заболевания COVID-19. Среди них - 37 несовершеннолетних и 12 медработников.

Об этом сообщает Министерство охраны здоровья.

По состоянию на утро 15 июля:

госпитализированы - 387 человек

летальных случаев - 20

выздоровели - 589 человек

сделано тестов на коронавирус - 42 228, среди них ПЦР - 19 536.

Наибольшее количество выявленных случаев коронавируса зафиксировали в столице Украины - Киеве - 177 заражений. Также в лидерах Одесская (57), Житомирская (33), Донецкая (32) и Киевская (31) области.

Меньше всего новых заражений выявили в Закарпатской и Волынской областях - по 2 случая в каждой. Также в Кировоградской области зафиксировали 3 инфицирования коронавирусной болезнью.

Накануне в Закарпатской области выявили 2 заражения штаммом "Дельта". Женщины вернулись из России.

Также "Телеграф" сообщал, что Россия поднялась в мировом топе по количеству заболевших и умерших от COVID-19.