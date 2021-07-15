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Четверг, 15.07.2021
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Все больше больных и меньше выздоровевших: свежие данные по COVID-19 в Украине на 15 июля

Все больше больных и меньше выздоровевших: свежие данные по COVID-19 в Украине на 15 июля
Обновлено 08:48 Сегодня Телеграф

За минувшие сутки, 14 июля, в Украине зафиксировали 623 случая заболевания COVID-19. Среди них  - 37 несовершеннолетних и 12 медработников.

Об этом сообщает Министерство охраны здоровья. 

По состоянию на утро 15 июля:

  •  госпитализированы - 387 человек
  •  летальных случаев - 20
  • выздоровели - 589 человек
  • сделано тестов на коронавирус - 42 228, среди них ПЦР - 19 536. 

Наибольшее количество выявленных случаев коронавируса зафиксировали в столице Украины - Киеве - 177 заражений. Также в лидерах Одесская (57), Житомирская (33), Донецкая (32) и Киевская (31) области.

Меньше всего новых заражений выявили в Закарпатской и Волынской областях - по 2 случая в каждой. Также в Кировоградской области зафиксировали 3 инфицирования коронавирусной болезнью. 

Накануне в Закарпатской области выявили 2 заражения штаммом "Дельта". Женщины вернулись из России. 

Также "Телеграф" сообщал, что Россия поднялась в мировом топе по количеству заболевших и умерших от COVID-19.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Украина, Статистика, Коронавирус, Covid-19.
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